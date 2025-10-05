Accidentul fatal din Neamț a fost filmat. Un tânăr de 21 de ani a murit, două adolescente sunt în stare gravă

Ceea ce trebuia să fie o seară de distracție s-a încheiat cu o tragedie cumplită în județul Neamț. În localitatea Români, un tânăr de 23 de ani s-a urcat la volan după ce a consumat alcool și a pierdut controlul mașinii într-o curbă periculoasă. În urma accidentului, un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar două adolescente au ajuns în stare gravă la spital.

Accidentul, surprins de camerele de supraveghere

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată cu o claritate tulburătoare momentul impactului. Autoturismul condus de tânărul aflat sub influența alcoolului gonește pe șosea, lovește violent un cap de pod, izbește o mașină parcată și se rostogolește de mai multe ori înainte să se oprească pe cupolă.

Tragedia a avut loc în noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:30. Mașina implicată în accident era condusă de un tânăr de 23 de ani din localitatea Podoleni, care se întorcea de la club împreună cu două adolescente de 15 ani și un prieten. Într-o curbă periculoasă de pe drumul județean DJ158, șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a izbit cu putere de un cap de pod, după care a lovit un autoturism parcat și s-a răsturnat.

Imaginile de pe camerele din zonă surprind secundele fatale în care pasagerul de 21 de ani este aruncat prin parbriz în momentul impactului. În urma coliziunii devastatoare, tânărul a murit pe loc, în timp ce șoferul și cele două tinere au suferit răni grave.

Imaginile pot fi văzute AICI.

Șoferul era băut în momentul producerii accidentului

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț, tânărul care se afla la volan avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, echivalentul unei stări avansate de ebrietate. De altfel, acesta se întorcea de la o petrecere împreună cu ceilalți pasageri din mașină, iar combinația fatală dintre viteză și alcool a dus la pierderea controlului.

„În noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Români. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul, în timp ce conducea un autoturism pe DJ158, ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism parcat, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, a transmis IPJ Neamţ.

Șoferul și cele două adolescente rănite au fost transportați de urgență la spital, unde medicii încearcă să le stabilizeze starea.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

Cazul a fost preluat de polițiști sub coordonarea Parchetului, iar cercetările continuă pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și dacă tânărul aflat la volan a depășit limita legală de viteză în momentul în care a pierdut controlul.

Localnicii din zonă s-au arătat șocați de violența impactului, spunând că zgomotul produs de mașina care s-a izbit de capul de pod a fost auzit de la sute de metri distanță. În imaginile video, momentul tragediei pare aproape ireal — vehiculul se rostogolește în aer, iar bucăți din caroserie sunt aruncate în toate direcțiile.

Tânărul de 21 de ani, pasagerul care a murit pe loc, era din aceeași localitate cu șoferul, Podoleni, și era cunoscut drept un băiat liniștit. Pentru familia lui, vestea morții a venit ca un șoc, iar comunitatea locală a fost profund marcată de tragedie.