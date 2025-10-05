Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
05 oct. 2025 | 14:42
de Ionuț Vieru

Accidentul fatal din Neamț a fost filmat. Un tânăr de 21 de ani a murit, două adolescente sunt în stare gravă

Știri generale
Accidentul fatal din Neamț a fost filmat. Un tânăr de 21 de ani a murit, două adolescente sunt în stare gravă
Un tânăr de 21 de ani a murit, iar două adolescente sunt în stare gravă după un accident produs în localitatea Români, județul Neamț

Ceea ce trebuia să fie o seară de distracție s-a încheiat cu o tragedie cumplită în județul Neamț. În localitatea Români, un tânăr de 23 de ani s-a urcat la volan după ce a consumat alcool și a pierdut controlul mașinii într-o curbă periculoasă. În urma accidentului, un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar două adolescente au ajuns în stare gravă la spital.

Accidentul, surprins de camerele de supraveghere

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată cu o claritate tulburătoare momentul impactului. Autoturismul condus de tânărul aflat sub influența alcoolului gonește pe șosea, lovește violent un cap de pod, izbește o mașină parcată și se rostogolește de mai multe ori înainte să se oprească pe cupolă.

Tragedia a avut loc în noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:30. Mașina implicată în accident era condusă de un tânăr de 23 de ani din localitatea Podoleni, care se întorcea de la club împreună cu două adolescente de 15 ani și un prieten. Într-o curbă periculoasă de pe drumul județean DJ158, șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a izbit cu putere de un cap de pod, după care a lovit un autoturism parcat și s-a răsturnat.

Imaginile de pe camerele din zonă surprind secundele fatale în care pasagerul de 21 de ani este aruncat prin parbriz în momentul impactului. În urma coliziunii devastatoare, tânărul a murit pe loc, în timp ce șoferul și cele două tinere au suferit răni grave.

Vezi și:
Părinţii celor trei copii morţi în accidentul din Spania nu ar şti încă ce s-a întâmplat cu micuţii. Medicii nu au avut curaj să le spună adevărul
O familie de români din Spania şi-a pierdut toţi cei trei copii într-un accident cumplit de maşină. Cum s-a întâmplat totul? Întreaga comunitate este în doliu

Imaginile pot fi văzute AICI.

Șoferul era băut în momentul producerii accidentului

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț, tânărul care se afla la volan avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, echivalentul unei stări avansate de ebrietate. De altfel, acesta se întorcea de la o petrecere împreună cu ceilalți pasageri din mașină, iar combinația fatală dintre viteză și alcool a dus la pierderea controlului.

„În noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Români. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul, în timp ce conducea un autoturism pe DJ158, ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism parcat, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, a transmis IPJ Neamţ.

Șoferul și cele două adolescente rănite au fost transportați de urgență la spital, unde medicii încearcă să le stabilizeze starea.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

Cazul a fost preluat de polițiști sub coordonarea Parchetului, iar cercetările continuă pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și dacă tânărul aflat la volan a depășit limita legală de viteză în momentul în care a pierdut controlul.

Localnicii din zonă s-au arătat șocați de violența impactului, spunând că zgomotul produs de mașina care s-a izbit de capul de pod a fost auzit de la sute de metri distanță. În imaginile video, momentul tragediei pare aproape ireal — vehiculul se rostogolește în aer, iar bucăți din caroserie sunt aruncate în toate direcțiile.

Tânărul de 21 de ani, pasagerul care a murit pe loc, era din aceeași localitate cu șoferul, Podoleni, și era cunoscut drept un băiat liniștit. Pentru familia lui, vestea morții a venit ca un șoc, iar comunitatea locală a fost profund marcată de tragedie.

Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Horoscop
acum 48 de minute
Cea mai simplă rețetă de murături. Ies crocante, gustoase și fără să se înmoaie. Secretul e într-un singur ingredient
Cea mai simplă rețetă de murături. Ies crocante, gustoase și fără să se înmoaie. Secretul e într-un singur ingredient
Sfaturi Culinare
acum 2 ore
Surprizele pe care i le-a pregătit Daciana Sârbu fetiței pe care a adoptat-o. Maria a împlinit 11 ani
Surprizele pe care i le-a pregătit Daciana Sârbu fetiței pe care a adoptat-o. Maria a împlinit 11 ani
Monden
acum 3 ore
Mircea Bravo, dezvăluiri despre Doina, vecina care i-a făcut viața un calvar, și direcția în care se îndreaptă societatea românească: „În momentul în care înveți să spui lucrurilor pe nume, există o ușurare”. Interviu EXCLUSIV
Mircea Bravo, dezvăluiri despre Doina, vecina care i-a făcut viața un calvar, și direcția în care se îndreaptă societatea românească: „În momentul în care înveți să spui lucrurilor pe nume, există o ușurare”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum 4 ore
Parteneri
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
Click.ro
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro