Noi contre la Palatul Buckingham. Meghan Markle, despre Kate Middleton: „Visează!”

De-a lungul anilor, relația dintre Kate Middleton și Meghan Markle a fost atent studiată de către jurnaliștii britanici, precum și de autorii regali. Recent, au apărut în presă noi informații privind unele ironii fine pe care ducesa de Sussex le-ar fi trimis asupra Prințesei de Wales.

Înainte de a-l cunoaște pe actualul ei soț, Prințul Harry, Meghan Markle ar fi făcut o serie de declarații controversate pe rețelele sociale, referitoare la stilul de viață al unei prințese.

Potrivit presei internaționale, fosta actriță americană ar fi mărturisit că ar prefera să fie o rebelă decât o prințesă, la scurt timp după ce a avut loc nunta regală a Prințului William cu Kate Middleton, în primăvara anului 2011.

La acea vreme, Meghan Markle susținea cu tărie că ar prefera să fie o prințesă-războinică, în locul rolului tradițional pe care-l ocupă o principesă în societate.

Taberele sunt împărțite în privința ducesei de Sussex. În timp ce unii o sprijină și o apreciază pentru tot ce a făcut, de când a devenit partenera de viață a Prințului Harry, alții o critică pe Meghan Markle pentru felul în care s-ar fi comportat în trecut, pe vremea când nu renunțase la actorie.

În 2016, în timp ce promova o campanie pentru un brand canadian de haine, ducesa de Sussex s-ar fi purtat „ca un adevărat zbir” pe platourile de filmare. Vedeta ar fi avut foarte multe pretenții și ar fi respins toate sugestiile regizorului.

„Serios, acest lucru nu are sens! Sunt un cetățean american și dacă numele meu va apărea pe ceva, îmi voi spune părerea.

Pe 14 martie, conflictul a atins punctul culminant. După schimburi feroce de mailuri, au fost făcute câteva modificări ale scenariului, doar pentru a fi respinse, din nou, de Meghan.

S-a impus ca un zbir. Nimeni nu a rezistat în fața ei. În acea seară, regizorul John Grammatico i-a trimis un e-mail directorului de creație al agenției de publicitate.

Sugestiile lui Meghan, a spus Grammatico, nu erau complet greșite. Agenția a concentrat reclama pe brandul Reitmans și pe rochia purtată de Meghan.

Ca toate vedetele, Meghan a vrut ca ea să fie starul în această reclamă. Trebuia să fie flatată.”, a relatat Tom Bower, autorul cărții „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”