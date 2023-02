Atac fără precedent la adresa lui Meghan Markle. Momente dureroase pentru soția prințului Harry

Meghan Markle a primit noi atacuri la persoana sa, după ce a fost acuzată ca fiind „cea mai rea persoană pe care am cunoscut-o” de către un cunoscut regizor. Totul s-a întâmplat în 2016, când ducesa de Sussex filma o campanie publicitară.

Meghan Markle, acuzată că ar fi avut multe pretenții pe vremea când era actriță

Părerile în ceea ce o privește pe Meghan Markle sunt împărțite în două tabere, atât în viața reală, cât și în mediul online. În timp ce fanii ei o sprijină în mod necondiționat, alții o critică pentru comportamentul său față de familia regală britanică și acuzațiile care le-ar fi adus la adresa monarhiei.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, fosta actriță americană ar fi fost blamată de faptul că ar fi adoptat o atitudine de „prințesă”, dinainte de a deveni soția Prințului Harry.

Autorul Tom Bower a explicat, printre rândurile cărții sale „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, că actuala ducesă de Sussex ar fi fost extrem de dificilă în perioada în care filma o campanie publicitară pentru brandul canadian de îmbrăcăminte pentru femei Reitmans, în 2016.

Conform acestuia, Meghan Markle ar fi depus o mulțime de cereri și ar fi respins foarte multe sugestii din partea echipei de producție a respectivului brand, spre disperarea regizorului.

„S-a impus ca un zbir. Nimeni nu a rezistat în fața ei!”

De asemenea, soția Prințului Harry ar fi obișnuit să sosească pe platourile de filmare, fără să vorbească sau să aibă contact vizual cu persoanele din staff.

„Serios, acest lucru nu are sens! Sunt un cetățean american și dacă numele meu va apărea pe ceva, îmi voi spune părerea. Pe 14 martie, conflictul a atins punctul culminant. După schimburi feroce de mailuri, au fost făcute câteva modificări ale scenariului, doar pentru a fi respinse, din nou, de Meghan. S-a impus ca un zbir. Nimeni nu a rezistat în fața ei. În acea seară, regizorul John Grammatico i-a trimis un e-mail directorului de creație al agenției de publicitate. Sugestiile lui Meghan, a spus Grammatico, nu erau complet greșite. Agenția a concentrat reclama pe brandul Reitmans și pe rochia purtată de Meghan. Ca toate vedetele, Meghan a vrut ca ea să fie starul în această reclamă. Trebuia să fie flatată.”, a relatat autorul cărții.

