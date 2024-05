Noaptea de Înviere 2024, tradiții și obiceiuri. Ce este bine să faci imediat ce iei Lumina Sfântă

Paștele ortodox cade anul acesta pe 5 mai, iar românii vor merge la Noapte de Înviere 2024 în noapte de 4 spre 5 mai, când vor lua Lumina Sfântă. Această noapte vine cu o serie de tradiții și obiceiuri respectate an de an de către credincioși.

Tradiții și obiceiuri în noapte de Înviere

Noaptea de Înviere este cea mai importantă din calendarul ortodox, semnificând momentul în care Hristos a Înviat. Cu această ocazie, creștinii ortodocși se pregătesc să meargă la slujba de Înviere pentru a lua Lumină.

Se spune că în această noapte trebuie să te pregătești temeinic înainte de a merge la biserică. E bine să ai haine noi, pregătite pentru această seară. De asemenea, nu e bine să te cerți în această zi, ci să aștepți Lumina Sfântă cu sufletul și inima curate și împăcate.

O superstiție veche spune că în Noaptea de Înviere nu e bine să atingi sarea, pentru că îți va merge rău tot anul.

Slujba de Înviere durează 3-4 ore, timp în care creștinii înconjoară biserica, iau Lumina Sfântă și se salută cu „Hristos a Înviat”, la care se răspunde „Adevărat a Înviat”, lucru care se întâmplă timp de 40 de zile, până la Înălțare, când se salută cu „Hristos s-a Înălțat”, la care se răspunde cu „Adevărat S-a Înălțat”.

Apoi, se merge acasă unde tradiția spune că trebuie să se ciocnească ouă roșii. Tot în această noapte se rupe postul de 40 de zile cu bucate tradiționale de Paște precum drob, ouă roșii, cozonac și altele.

Noaptea de Înviere 2024

Credincioșii merg în noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 spre 5 mai 2024, la slujba de Înviere pentru a lua Lumina Sfântă și a o aduce în casele lor.

Lumina Sfântă este simbolul Învierii și sosește în România an de an cu un avion de la Tel Aviv. Slujba de Înviere începe în biserici în fiecare an aproape de miezul nopții, la 23:45.

La ora 00:00, se sting toate luminile, iar preoții ies cu lumânarea aprinsă și o candelă de la Sfântă Cruce, rostind de trei ori „Veniți de primiți lumină”.

Credincioșii iau lumina de la preot și o dau mai departe, apoi ies în fața bisericii și începe slujba cu citirea Evangheliei Învierii (Matei XXVIII, 1-16).

După ce iau lumină, oamenii merg și la mormintele celor dragi pentru a le oferi lumină. Se merge cu grijă spre casă pentru a proteja candela. Se spune că e bine ca resturile de la lumânările aprinse de Înviere să fie păstrate.

Din acest moment, oamenii se salută cu „Hristos a Înviat”, cu răspunsul „Adevărat a Înviat”.

Veniți acasă de la biserică, lumina sfântă este pusă pe masă, iar oamenii ciocnesc ouăle roșii, simbol al Învierii.

Superstiții de Paște

Superstițiile de Paște sunt numeroase și sunt respectate an de an, fiind transmise de la o generație la alta.

Printre obiceiurile cele mai cunoscute se numără hainele noi în ziua de Înviere. Se spune că această tradiție aduce noroc și prosperitate în anul următor.

De asemenea, există credința că cine doarme în ziua de Paște va fi leneș și va avea ghinion pe tot parcursul anului. Mulți oameni stau toată noaptea la slujba de Înviere.

Lumânarea aprinsă în timpul slujbei de Înviere este considerată un simbol al protecției, iar după ce se termină, oamenii păstrează resturile.

De asemenea, în dimineața de Paște, oamenii se spală pe față cu apa dintr-un lighean în care au pus un ou roșu și o monedă, pentru bunăstare și noroc.

De asemenea, se spune că e bine să împarți primul ou ciocnit cu întreaga familie, pentru protecție și unitate în familie.