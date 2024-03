Ninsori şi lapoviţă, în România. Zonele din ţară în care încă este iarna adevărată

Ziua de luni a început cu o avertizare de vreme rea din partea ANM. pe de altă parte prognoza acestei săptămâni anunță ninsori şi lapoviţă, în România. Citește mai departe și afă care sunt zonele din ţară în care încă este iarna adevărată.

Cod galben din prima zi a săptămânii

La prima oră a dimineții ANM a emis o avertizare de cod galben pentru două județe, anunțând fenomene locale de ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Avertizarea este valabilă până în jurul orei 9:00, iar județele sub atenționare sunt Suceava și Galați.

Dar, deși am avut valori termice ridicate pentru începutul de lună martie, meteorologii atrag atenția asupra efectelor noului ciclon dinspre Mediterana, fiind vorba de ninsori şi lapoviţă, în România.

Ciclonul mediteranean aduce ninsori şi lapoviţă, în România

Noul fenomen a adus deja modificări ale vremii în Europa de vest, mai ales în Suedia, Franța, Italia, Germania și Croația, unde sunt anunțate deja furtuni puternice. Specialiștii mai spun că în zonele înalte montane din aceste state ninge abundent, iar fenomenul se apropie și de România, ceea ce va duce la schimbări de vreme și temperaturi scăzute.

Astăzi, 4 martie, ANM spune că vremea va fi în aceeași parametri ca și la final de săptămână, cu valori termice ridicate, și cu mxime de 19 grade în zona de vest a țării. La fel va fi și marți, 5 martie, în aproape toată țara.

În schimb, mai spune ANM, ca urmare a ciclonului mediteranean, începând de miercuri dinspre nordul țării va veniun câmp de aer rece și va ajunge să-și simtă efectele și în sudul României, în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, valorile termice situându-se între 3 și 4 grade, cele maxime, și cel mult 10 grade în celelalte regiuni.

Care sunt zonele din ţară în care încă este iarna adevărată

Conform datelor meteo ANM; în estul țării, în Moldova, valorile termice se vor menține la valori negative, iar precipitațiiile for fi însemnate cantitativ. În aceeași ordine de idei, tot în estul României ninsorile și lapovița vor fi pgenant în zonele înalte, montane, unde se vor menține temperaturi negative.

Conform prognozei pentru următorele 4 săptămâni, în perioada 11-18 martie, valorle medii vor fi mai ridicate la nivelul întregului teritoriu, iar din punct de vedere al precipitațiilor, „Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.”, spune ANM. Același trend de creștere se va menține și pentru 18-25 martie, în sudul, vestul și local în estul României.