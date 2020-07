Nimeni nu știa asta despre Mirabela Dauer. Ce s-a întâmplat cu artista

Mulţi o plac pe Mirabela Dauer, îi ascultă muzica, dar sunt puţini aceia care ştiu câte ceva despre trecutul îndrăgitei cântărețe. De curând s-a aflat că Mirabela Dauer a hotrărât să schimbe religia.

Mirabela Dauer și-a schimbat religia la o vârstă înaintată. Îndrăgita interpretă a mărturisit, într-o emisiune televizată, ce a determinat-o să facă acest pas important în viaţa ei. Mai mult, Mirebela Dauer a povestit că, în tinereţe voia să devină măicuţă, însă a fost sfătuită să se gândească bine înainte de a lua această decizie. Într-un final, Mirabela Dauer a ales scena în detrimetul unei chilii din mănăstire.

În ce priveşte religia însă, Mirabela Dauer are origine evreiască, dar ea a trecut la ortodoxism. Se întâmpla în anul 1996, când a fost botezată în religia creştin ortodoxă.

Atunci, Mirabela Dauer avea 40 de ani şi a luat decizia gândindu-se la ce va urma. artistei îi era frică că o să mpoară și nu o s-o îngroape nimeni, pentru că era evreică.

„Eu sunt evreică, după părinţii mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coşciug şi m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toţi prietenii mei sunt ortodocşi„, spunea Mirabela Dauer.

În plus, motivul invocat de artistă nu este singurul. Artista tânjește de mică să își facă semnul crucii. De asemeni, artista știe că nimeni din familia ei nu s-a supăra că a renunțat la religia păinilor săi. „Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii.

Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit„, susţine Mirabela Dauer.