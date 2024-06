Nimeni nu și-a putut lua ochii de la ea! Larisa Popa, răvășitoare într-o ținută decupată FOTO

Larisa Popa, fosta angajată a lui Pescobar (Paul Nicolau) de la Taverna Racilor, a atras toate privirile la o nuntă la care a participat în weekend. Focoasa brunetă și-a făcut apariția la evenimentul cu sute de invitați într-o rochie îndrăzneață și extrem de decupată, care a lăsat la vedere mai mult decât trebuia.

Larisa Popa a ajuns celebră în showbiz după ce s-a angajat la Taverna Racilor. A fost omul de încredere al lui Pescobar și chiar s-a zvonit că ar fi avut o relație, însă ea a negat. Însă, în primăvara acestui an, bruneta și-a dat demisia de la celebrul restaurant și duce acum o viață de lux.

Fosta manageră de la Taverna Racilor nu se ferește să se afișeze în costum de baie minuscul sau în ținute senzuale. Zilele trecute, Larisa Popa a făcut senzație la o nuntă cu sute de invitați.

Evenimentul s-a ținut sâmbătă, 22 iunie 2024, iar fosta angajată a lui Paul Nicolau a ales să poarte o rochie neagră, cu detalii argintii și foarte decupată. Mai mult, în imaginile urcate pe intenet, Larisa Popa pare că a renunțat complet la lenjeria intimă (VEZI GALERIA FOTO).

După ce a renunțat la Taverna Racilor, bruneta are planuri mari: își dorește o carieră în muzică.

„La Timișoara, când s-au liniștit apele la restaurant, deci totul era echilibrat, am căutat acolo pe cineva să studiez în continuare canto și am fost de câteva ori. Era fugitiv, întotdeauna eram cu stres, mă gândeam ce e la muncă.

Am fost de câteva ori la Timișoara. Cu toate acestea, îmi doream să revin în București, că aici mi-aș fi făcut un program pentru muncă. Având în vedere că nu mai lucrez la Tavernă, pot să-mi dedic tot timpul către asta și chiar vreau să fac asta.

Când eram micuță aveam câteva obiective, să am o mașină mare… o am! De mică știam că o să am implanturi… le am! De mică îmi doream să locuiesc în București… locuiesc! De mică am început să îmi doresc să cânt. Încă nu mi s-a îndeplinit visul asta, dar știu că o să mi-l îndeplinesc, să fiu în domeniul ăsta”, a declarat Larisa Popa în podcastul lui Viorel Grigoroiu.