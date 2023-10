Nidia, fata lui Horia Moculescu, dezvăluiri cutremurătoare despre copilărie. Cum arată acum: „Îmi era frică să intru în casă”

Horia și Mariana Moculescu au pus capăt căsniciei pe care o aveau, în urmă cu aproximativ 23 de ani. Din mariajul celor doi a rezultat Nidia, care astăzi are 33 de ani. Descoperă, în rândurile de mai jos, cu ce traume s-a confruntat în copilărie, pe vremea când părinții ei încă erau împreună.

Toată lumea îl știe pe Horia Moculescu, având în vedere că este un compozitor celebru la noi în țară. Însă, fiica lui, Nidia, cea pe care o are din mariajul cu Mariana Moculescu a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și nu a dorit niciodată să profite de numele pe care îl poartă.

Deși este pasionată și ea de muzică, a vrut tot timpul să se remarce în industria muzicală de una singură. De curând, ea a fost invitată în emisiunea În oglindă e la Kanal D 2, acolo unde a povestit, pe larg, despre copilăria ei, punând accent pe faptul că numele de familie, Moculescu, a venit la pachet cu multe aspecte nefavorabile.

Nidia Moculescu a continuat șirul dezvăluirilor, spunând că a avut parte de o copilărie extrem de dureroasă, plină de evenimente care au marcat-o. În multe dintre cazuri, responsabilă era chiar mama sa, care a avut un comportament abuziv fizic, psihic și emoțional la adresa sa.

”Erau împreună dar nu fericiți. Nu am amintiri bune, am vagi amintiri, mă căutau prin casă și eu eram cu lumina stinsă, spălam chiloții lu tata. L-am iubit mult de mică, dar am amintiri fericite cu amândoi, dar nu împreună (..)

Îmi era frică să intru în casă când eram mică, mâncam multe bătăi, foarte multe, extrem de multe. Era o stare continuă de nervi, știai că o să se întâmple ceva rău, pândeai răul. Știam că în fiecare zi este câte un scandal, urcam treptele și începea inima să îmi bată mai tare. Mama mă bătea (…)

Acum, gândindu-mă, ea a fost foarte tânără când m-a născut, n-a știut să își gestioneze nervii. Tata nu era acasă când mâncam bătaie, nu îi spuneam, ca să nu se certe. Ei se certau din gelozie, neajunsuri, devine ură deja..nu mai era o simplă ceartă. Eu mă ascundeam în baie și vedeam farfurii sărind”, a mai povestit fiica lui Horia Moculescu.