Nicușor Dan, anunț fatidic pentru bucureșteni. În ce pericol ne aflăm, de fapt

Încă înainte de cutermurul din 4 martie 1977, Bucureștiul era recunoscut ca o zonă cu risc mare seismic. De-a lungul anilor clădirile vechi și cele construite de Ceaușescu s-au erodat. Astăzi multe dintre blocurile din Capitală și clădirile istorice sunt victime sigure la un eventual cutremur puternic. Un astfel de semnal de alarmă l-a tras și noul edil al Capitalei, Nicușor Dan.

București are un risc mare seismic, anunță Nicușor Dan

Astăzi, la 44 de ani de la evenimentele tragice din 4 martie 1977, când în urma unui cutremur de 7,4 grade pe scara Richter, Bucureștiul era o ruină, Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. La tragicele evenimente din 1977, cele mai multe victime erau constatate în București, mai exact 1.391 de persoane decedate.

De atunci, așa cum spuneam, au trecut 44 de ani, ani în care majoritatea construcțiilor istorice, și nu numai, s-au degradat și mai mult. Asta înseamnă un risc seismic și mai mare, și implicit un număr și mai mare de victime.

În cazul unui nou cutremur, chiar de puterea celui din 1977, numărul victimelor și al construcțiilor pasibile de distrugere a crescut exponențial. Nicușor Dan a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul seismic pe care îl are astăzi Bucureștiul, declarând:

"Bucureştiul este capitala cea mai afectată de risc seismic din Uniunea Europeană şi în primele zece oraşe din lume. Parte din problemă este că noi nu am conştientizat această problemă, ani de zile, după anul '90. A fost un impuls în anii '98-2000. După care problema cumva s-a dus într-o zonă secundară.

Această problemă este o prioritate pentru administraţia pe care o conduc, am făcut nişte schimbări la conducerea Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, am descoperit cu ocazia asta şi problemele de acolo. Pentru că vorbim de încredere, nu e posibil să avem convenţii semnate cu asociaţii de proprietari din anul 2005, 2006, 2007 şi care să nu fi ajuns la un rezultat.", a declarat Nicușor Dan, preluat de Agerpres.

Riscul unui dezastru ca în 1977 este posibil

Deși pusă sub preș mulți ani, posibilitatea unui dezastru de mărimea celui din 1977 există. Numărul victimelor de la cutremurul din 1977, per total a fost de 1.570 de oameni, marea majoritate, așa cum spuneam, în București. Ceea ce există acum în capitală, majoritatea sunt sub bulina roșie și cu un grad mare de risc seismic. În acest context, Nicușor Dan a reamintit de Planul Național de Redresare şi Rezilienţă.