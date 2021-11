Niculina Stoican are o dramă neștiută. Ce i-a făcut mama cântăreței

Niculina Stoican a revenit în atenția presei mondene din România, după ce impresarul regretatului artist Petrică Mâțu Stoian a declarat că frumoasa cântăreață l-ar fi umilit pe fostul ei coleg de scenă care a trecut recent la cele sfinte. Ce dramă ascunde bruneta.

Celebra interpretă de muzică populară Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, iar vocea sa a alinat multe suflete îndurerate de-a lungul anilor. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului de milioane se ascunde o dramă de neimaginat.

Niculina Stoican a trecut prin momente dificile pe vremea când era doar un copil. Crescând fără o figură paternă, artista și-a amintit de corecțiile fizice pe care i le aplica mama ei.

Cântăreața a rememorat un episod dureros din copilăria sa, în care mama sa a lovit-o cu furtunul de la mașina de spălat, din cauza faptului că fiica ei plecase de acasă fără să o anunțe.

„Într-o zi, eu am încălcat una dintre reguli și am plecat din fața blocului, așa că nu am auzit când mama m-a chemat în casă. Rezultatul: m-a bătut cu furtunul de la mașina de spălat, o bătaie pe care, chiar dacă am încasat-o pe bună dreptate, nu am uitat-o nici până acum.

Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă. Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea.

Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră. Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea.