Nicu Rață din Las Fierbinți, momente cumplite după divorț. A intrat în depresie, cât de mult a slăbit

Marius Chivu a povestit despre momentele cumplite prin care a trecut după divorțul de mama copilului său. Cunoscutul actor a intrat în depresie după ce s-a despărțit de soția sa, iar din această cauză a slăbit extrem de mult. Viața lui s-a schimbat foarte mult. Iată mărturiile emoționante ale celui care îl interpretează pe celebrul personaj din Las Fierbinți!

Nicu Rață din Las Fierbinți, mărturii despre depresia după divorț

Unul din personajele din prim-plan al celui mai iubit serial al românilor a venit cu mărturii din viața sa personală. Mulți îl știu doar din dreptul personajului Nicu Rață pe care îl interpretează în ‘Las Fierbinți’, iar aceștia abia așteptau să cunoască mai multe detalii din intimitatea sa. Iată că acest lucru s-a întâmplat în podcast-ul lui Mihai Bobonete!

Actorul s-a simțit în largul lui în fața colegului de platou, așa că și-a deschis sufletul pe cât de bine a putut. Divorțul a fost o mare lovitură în viața sa, motiv pentru care s-a confruntat ulterior și cu depresia. Durerea pe care i-a provocat-o despărțirea de mama copilului său a fost imensă. Vedeta a slăbit în perioada aceea 10 kilograme, iar din această cauză a mers la doctor:

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic.’

”Am vorbit cu un psiholog”

”Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”

Marius Chivu (Sursa: podcast Mihai Bobonete)

„Am încercat să fac echipă de stand-up cu Brânzoi, dar e prost. Când am fost într-un pub, unde nu era lume, m-a lăsat şi a plecat acasă. Şi normal că m-am enervat. Ştii care e visul meu? Să joc o piesă de teatru cu tine (n.r. – Bobonete)‘, a mai mărturisit Marius Chivu. Actorul a considerat că se potrivește mai bine pe platourile de filmare decât pe scena de comedie care e deja plină de personajele extrem de cunoscute.