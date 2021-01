Nicoleta Voicu l-a umilit pe Gheorghe Turda. De la ce a repornit scandalul, de fapt

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda sunt dovada vie că de la dragoste până la ură mai e doar un pas. După ce s-au iubit, acest sentiment trăit la a doua tinerețe părând mai aprins ca niciodată, și-au aruncat apoi acuze și s-au despărțit. Convoiul de replici acide a continuat, iar astăzi cântăreața de muzică populară și-a manifestă din nou dezamăgirea față de cele întâmplate în timpul relației cu rapsodul, ceea ce aprinde din nou seria de reproșuri între cei doi.

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu, intransigenți pe drumul reproșurilor. Declarațiile pline de năduf ale cântăreței și replica rapsodului

Prezent în platoul ”Acces de weekend”, de la Antena 1, Gheorghe Turda a replicat celor auzite, aducând-o în discuție și pe iubita dinaintea Nicoletei, mama Alinei Pușcaș. Interpretul le-a acuzat că și-au făcut reclamă pe spatele lui și că sentimentele lor pentru el nu ar fi fost sincere.

„Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșeală. Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete”, a declarat Gheorghe Turda.

„De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare de suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a continuat solistul.

Răspunsul solistei la cele declarate de fostul partener

Cântăreața a reacționat prompt, pe Facebook, la auzul declarațiilor făcute de fostul partener în emisiunea Mirelei Vaida: „Totul până la familia mea! Am ascultat inepțiile acestui om, cu care face turul televiziunilor pe 2021, dar a întrecut orice limită a bunului simț. Din declarațiile lui în emisiune: «Cea de-a doua care se lăuda tot timpul și punea pe tapet ideea că ea e dintr-o familie înstărită și susținută. Eu n-am verificat treaba asta….!»

Doamne, cum de-l mai rabdă Dumnezeu pe acest om?! Cum poți să-mi jignești familia în halul asta?! Nu ți-e rușine obrazului, fiindcă ai fost în casa părinților mei, ai fost tratat omenește și dumnezeiește?! Ai fost respectat, ai stat la masă, ai intrat într-o curte și casă curată ca grădina lui Dumnezeu. Toata viața ai verificat viețile altora și ai găsit doar răul, binele nu e pentru tine, omule! Nu ți-e rușine obrazului să-mi umilești familia în halul asta?”