Nicoleta Voicu, despărțită de Gheorghe Turda de o femeie. E o celebră artistă de muzică populară

Nicoleta Voicu a vorbit despre relația tumultoasă cu artistul Gheorghe Turda, spunând că între cei doi au intervenit mai multe persoane cunoscute în lumea muzicii populare.

Cei doi artiști au avut o relație cu mai multe despărțiri și împăcări, iar certurile și momentele tensionate ar fi fost mult mai grave. Potrivit spuselor sale, interpretul era mai mereu înconjurat de alte colege de breaslă ce se visau la brațul lui. Ba mai mult, Nicoleta Voicu a spus că mai multe interprete de muzică populară din țară au încercat să se bage în relația lor de iubire.

Vedeta a spus și că nu o să dezvăluie cine anume a încercat să o despartă de Gheorghe Turda pentru că ar începe un scandal monstru în lumea muzicii populare . Chiar și așa, aceasta a mai spus că neîncrederea a fost atât din partea ei, dar și a cântărețului. În plus, tot Nicoleta Voicu a spus că ea a fost cea care și-a asumat relația pe care a avut-o cu Gheroghe Turda în fața lumii și că Ghoerghe Turda nu a putut fi „mișcat” emoțional și nici atât de asumat pe cât și-ar fi dorit ea.

„Dacă persoana respectivă și-a asumat o relație, eu mă retrag indiferent de ce a fost în trecutul meu, dar nu stau să dau cu bățul și aștept ca un câine să rabd la infinit. Acolo au fost niște sentimente nevindecate. Când relația este ascunsă, nu te poți manifesta. Eu mi-am asumat tot. Încercam din răsputeri să îl fac să înțeleagă că am cele mai bune intenții. Mi-am dat seama că nu am nicio șansă. De multe ori m-am întrebat dacă am avut vreun loc în sufletul acestui om. Oare omul ăsta este de mișcat sufletește? Că mie mi-a dat de înțeles că nu.”, a mai spus artista.

De altfel, artista a mărturisit că a fost dată afara din casă de mai multe ori și că ruptura de Gheorghe Turda este definitivă.

„ Au fost și momente în care mă dădea afară din casă. M-am întors noaptea cu sacii cu haine. A doua zi a trebuit să mă mobilizez. Am plâns, m-am tăvălit pe jos. Mi-au trebuit câteva luni să îmi revin.(…) Am bocit zile întregi. Și am zis că în momentul în care plec, nu mă mai întorc. Dacă aș mai trece printr-o mocirlă ca cea în care am trecut de 2 ori nu o dată, nu aș mai accepta nimic.

De multe ori simt că eu nu voi mai avea o relație, tocmai pe acest considerent. Că mă voi retrage într-o viață departe… de pustnic. Sunt zile când nu simt nevoia de comunicare, ci doar de liniște”, a spus Nicoleta Voicu.