EXCLUSIV De unde a pornit scandalul Gheorghe Turda – Steliana Sima. Dezvăluiri explozive

Unul dintre starurile muzicii noastre populare, Gheorghe Turda, n-are deloc parte de liniște. După recentele dispute cu Nicoleta Voicu, iată că Turda s-a trezit atras într-un nou scandal, cu altă colegă de breaslă, Steliana Sima. Solista l-a numit pe Turda ”parşiv, mincinos şi intrigant”, în emisiunea lui Cătălin Măruţă, de la PRO TV.

În replică, Gheorghe Turda a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro: ”Eu ştiu şi cum şi-a luat gradele, cum a terminat facultatea şi cine i-a scris lucrarea de licenţă. Dar nu e cazul să vorbesc despre caracterul şi neseriozitatea unui om pe care-l credeam cu totul altfel”.

De unde a pornit scandalul dintre Gheorghe Turda și Steliana Sima?

Gheorghe Turda rupe tăcerea: ”Vă mărturisesc ceva în premieră. Cu Steliana Sima nu am mai vorbit din vara trecută. Şi atunci am deranjat-o pentru un motiv strict profesional. Mă sunase o familie de români din Kuweit care dorea să facă acolo o nuntă ca-n poveşti, la care să le cânte Gheorghe Turda şi Steliana Sima. Nu aveau numărul Stelianei, aşa că le-am garantat că voi rezolva eu problema. Zis şi făcut.

Am sunat-o pe Steliana, i-am explicat despre ce e vorba şi ea a acceptat imediat. Între artişti există o lege nescrisă, care spune că în clipa în care primeşti un pot, zece la sută din sumă i se datorează celui care ţi-a oferit ocazia de a câştiga acei bani.

Aşadar, Steliana ar fi trebuit să facă acest gest, în virtutea relaţiilor profesionale dintre noi. Dar, noroc într-un fel că nunta a fost anulată sau amânată, nu ştiu exact, că eu nici măcar un telefon de mulţumire nu am primit din partea ei. Despre bani, nici nu cred că ar mai fi fost vorba!”, a precizat, pentru playtech.ro, Gheorghe Turda.

Ce spune solistul de muzică populară?

Gheorghe Turda: ”Vremurile trec şi lumea uită. Aşa a uitat ea şi când am promovat-o la Ciocârlia. Să nu mai lovească în cei care au ajutat-o!”.

El spune că, din postura de fost şef al Stelianei Sima, la Ansamblul Ciocârlia, a putut să-şi dea seama cu uşurinţă că aceasta ar fi avut parte de multe favoruri în carieră, atât în cea profesională, din cadrul Ministerului de Interne, cât şi în cea legată de evoluţiile sale scenice: ”Eu ştiu şi cum şi-a luat gradele, şi cum a terminat facultatea şi cine i-a scris lucrarea de licenţă.

Dar nu e cazul să vorbesc despre caracterul şi neseriozitatea unui om pe care-l credeam cu totul altfel. Dar, vorba românului, la drumul lung şi la număratul banilor îţi cunoşti cu adevărat prietenii!”, a mai spus cunoscutul solist. Artistul s-a arătat extrem de deranjat de declarațiile fostei colege: ”Vremurile trec şi lumea uită. Aşa a uitat ea şi când am promovat-o la Ciocârlia.

Însă fiecare, aşa cum îşi aşterne, aşa doarme. Îmi permit doar să-i ofer un ultim sfat. Să nu mai lovească în cei care au ajutat-o!”. Steliana Sima, 56 de ani, este numele de scenă al subofiţerului de poliţie Floarea Sima Cuţa, o cântăreaţă a muzicii populare din zona Olteniei. La rândul său, Gheorghe Turda, 73 de ani, maramureşean de origine, este fost general al Ministerului de Interne, dar şi un nume sonor al cântului popular românesc.