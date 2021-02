Clipe dureroase pentru Nicoleta Voicu. Ce a pățit fosta iubită a lui Gheorghe Turda

Nicoleta Voicu are o poveste de viață desprinsă din filme. Nu doar relația cu Gheorghe Turda a lăsat traume în sufletul ei, ci și fosta căsnicie. Cântăreața de muzică populară a vorbit la Antena Stars despre violențele primite din partea fostul soț, tatăl copilului ei.

Nicoleta Voicu, despre dramele dinaintea lui Gheorghe Turda. Fosta căsnicie a fost un fiasco

În urmă cu mulți ani, pe vremea studenției, Nicoleta Voicu a întâlnit un bărbat care a făcut-o să îi jure iubire în fața lui Dumnezeu, dar care în același timp i-a adus și multă suferință. Iubirea lui s-a transformat într-o gelozie cruntă, apoi în violențe verbale și fizice, ajungând să fie traumatizată psihic de cel pe care destinul i l-a adus în cale. Vedeta a ajuns să îndure 20 de ani de chinuri până să aibă puterea de a pune capăt mariajului toxic.

Deși a fost una dintre cele mai bune decizii din viața sa, spune chiar ea, recăpătându-și demnitatea și liniștea, separarea de bărbat i-a furat și cel mai de preț dar din viața sa, copilul. A rămas singură, în căutarea unei familii, precum o face parcă dintotdeauna. Aceasta a fost adoptată la o vârstă fragedă, apoi a dorit să-și caute părinții biologici, care nu au primit-o cu brațele deschise. În timp, relația cu persoanele care au crescut-o s-a destrămat și ea.

„A fost o agresiune, o teroare psihică”

„Ne-am cunoscut la facultate, studenți fiind. Căsnicia mea a fost cu multe rele. A durat 20 de ani, pentru copil. A fost iubire la început, dar a fost o căsnicie sufocantă. De exemplu, o ceartă pornită de dimineață se termina când se săruta el. S-a ajuns și la poliție. A fost agresiune, o teroare psihică, avem 45 de kg, plângeam, eram nemâncată. Stăteam și pe strada la două noaptea, venea și poliția, dar când veneau, el se liniștea și ei vedeau că era liniște.

Dar până să am curajul să sun la poliție mi-au trebuit ani de traume. Nu a fost acea bătaie care să lase urme, dar… Era foarte gelos. A mai fost o tentativă de divorț, dar eu n-am bănuit nimic. Am dus copilul la grădiniță și după am verificat cutia poștală și am văzut decizia de divorț. Am căzut pe acele trepte, a fost un șoc, am conștientizat că pierdeam copilul pentru că nu aveam un loc de muncă”, a povestit cântăreața.

„După divorț am simțit ca am o eliberare. De data aceea eu am decis să divorțez, făceam atacuri de panică din cauza lui de vreo două ori pe lună. De multe ori plângeam pe drum și la intrarea în curte încercam să par bine. Dacă aș povestit totul, ar plânge și frunzele în pom. M-a durut suferința copilului meu și acum am rămas singură în cele mai grele clipe”, a completat aceasta.