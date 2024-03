Nicoleta Luciu, imagine rară. Şi-a afişat decolteul care a făcut-o celebră, iar fanii au complimentat-o imediat: „Să vină vara”

O imagine rară cu Nicoleta Luciu face furori în mediul online. Nu este o prezență activă pe platformele de social media, însă a făcut o excepție pentru a celebra prima zi de primăvară. Vedeta și-a afişat decolteul care a făcut-o celebră, iar fanii au reacționat imediat.

Nicoleta Luciu a fost, o bună perioadă de timp, una dintre cele mai cunoscute, admirate și apreciate femei din showbiz-ul de la noi din țară. Apărea pe micul ecran zi de zi, era o prezență constantă în paginile publicațiilor mondene.

Apoi, după ce și-a cunoscut sufletul pereche, a decis să renunțe la cariera pe care și-o construise în televiziune, a făcut un pas în spate, s-a retras de sub lumina reflectoarelor și s-a dedicat trup și suflet familiei sale.

Frumoasa brunetă, care și-a câștigat celebritatea și datorită felului în care arată, este acum o prezență rară la evenimentele mondene și chiar și în mediul online. Nicoleta Luciu a decis să marcheze prima zi de primăvară așa cum se cuvine, postând pe o platformă de social media o fotografie ce a făcut furori în rândul internauților.

Imaginea a strâns câteva mii de reacții și comentarii din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Te-ar putea interesa și: Cum arată Nicoleta Luciu la 43 de ani. Ce a ales să facă vedeta chiar de ziua ei. Foto

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech Știri, designerul Liza Panait, care a colaborat în trecut cu Nicoleta Luciu, a avut doar cuvinte de laudă pentru brunetă.

„Pe Nicoleta Luciu am avut-o și la ultima ședință foto, realizată la Palatului Mogoșoaia, colecție pe care, din păcate, nu am prezentat-o cu public, pentru că a fost început de război. Doar am postat fotografiile pe conturile sociale, în care Nicoleta prezintă numeroase ținute. În unele cadre o asemăn cu Sophia Loren, mai ales în cele în care poartă rochia neagră, romantică și elegantă, din catifea și din voal plisat.

De ce am continuat colaborarea cu ea și după 15 ani? Nicoleta a prezentat mereu foarte bine, e un om de mare caracter, serioasă, își face treaba foarte bine. Acum alege ținute mai serioase din colecția mea pentru garderoba personală, a ales o jachetă mai sobră, spre clasic, îi venea foarte bine”, ne-a declarat designerul Liza Panait, în exclusivitate pentru Playtech Știri.