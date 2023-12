Cum s-a fotografiat Nicoleta Luciu după ce a fost criticată de fani pentru felul în care arată. Internauţii au copleşit-o cu aprecieri

Nicoleta Luciu a dispărut de câțiva ani din lumina reflectoarelor și își trăiește din plin viața în spatele acestora. Este, în continuare, activă pe rețelele de socializare, unde o mulțime de oameni o urmăresc. După ce a primit multe critici pentru felul în care arată, actrița a mai avut o apariție impresionantă, la care nu se aștepta nimeni.

Nicoleta Luciu, ținta criticilor pe Internet

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Ani la rând s-a bucurat de un succes formidabil ca model, dar mai ales ca actriță, după ce a participat în telenovele celebre. Acum, însă, a renunțat la acest stil de viață.

Actrița și familia ei au renunțat la agitația din Capitală și s-au mutat la Miercurea Ciuc. Vedetei îi priește aerul de munte și se bucură din plin de timpul petrecut alături de cei patru copii și soțul ei, cu care a mai avut ceva probleme, dar lucrurile s-au liniștit acum între ei.

Este, în continuare, foarte iubită de o mulțime de fani, dar are și foarte mulți hateri. Chiar dacă a renunțat la faimă, este activă în mediul online, unde publică mereu imagini și filmulețe din viața ei.

Una dintre postările în care a apărut i-a adus multe critici. Aceasta a luat parte la o prezentare de modă a designerului român, Liza Panait, ce a avut loc la Palatul Mogoșoaia. Artista a fost mândră de creația și modelul ei, însă internauții i-au adus critici dure Nicoletei Luciu, pe motiv că rochia nu i se potrivea și o făcea să arate ca o femeie în vârstă.

„Inspirată?! Arată că o babă!Chiar nu o avantajează deloc. Nici culoarea, nici forma rochiei. Și nici prezentarea! URÂTĂ! Nicoleta, refuză lucrurile bătrânicioase! Inspirată că de obicei și tot că de obicei cu mâinile în șold ca o precupeață pusă pe harță. O, Doamne! N-are nicio legătură cu ce a fost… și-a făcut operații care au banalizat-o. E că o nașă mare – așteaptă perinița! Nici nu pot să mă uit la fotografii”, a fost părerea fanilor din mediul online.

Cum a apărut Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu este obișnuită cu criticile și a învățat să le ignore. Vedeta nu răspunde niciodată răutăților oamenilor și nu oferă explicații, pentru că simte că nu este responsabilă de ceea ce cred ei și este împăcată cu felul în care arată.

Actrița este foarte activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu tot ce este nou. Este singurul loc în care mai păstrează legătura cu oamenii car eo iubesc și profită din plin de această oportunitate.

După ce a fost aspru judecată pentru felul în care arată, actrița s-a fotografiat având un look lejer, cu foarte puțin machiaj, din care se poate observa că are un ten perfect, de care are mare grijă. Nu ezită să apară cât mai naturală, fără filtre și îmbunătățiri, semn că este mândră de ea și se simte bine în pielea ei.

Fanii au apreciat, de această dată, apariția și i-au adus o mulțime de complimente îndrăgitei actrițe:

„Frumusețe!” „Ești superbă, frumoasă, Nicoleta!” „Ce frumoasă!” „Prea frumoasă ești, Roza!”

Câte operații estetice are Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a fost mereu criticată pentru felul în care arată. Dacă în tinerețe era considerată o adevărată frumusețe, care copleșea cu trăsăturile sale naturale și formele perfecte, în timp a ajuns să fie acuzată că a apelat prea mult la ajutorul medicului estetician.

În plus, mulți au spus despre ea că îmbunătățirile făcute au fost, de fapt, un eșec, ce i-au distrus înfățișarea. A fost comparată cu alte personaje din lumea mondenă aflate în aceeași situație și unii chiar au spus că a abuzat de operațiile estetice.

„Pff… dar nu-mi vine să cred! Semeni bine cu a lui Pastramă acum”, „Da, s-a urâțit mult Nicoleta acum, din păcate. Nu mai seamănă deloc cu ea”, „Offf, ce ți-ai făcut? Nu-ți stă bine deloc, nu te supăra, dar erai frumoasă așa cum te-a lăsat Dumnezeu, poate cea mai frumoasă persoană publică!”, sunt doar unele dintre comentariile pe care le-a primit de-a lungul timpului

A fost mereu rezervată în declarații și niciodată nu a vorbit exact despre intervențiile la care a apelat. Unele dintre ele, însă, au devenit evidente de-a lungul timpului, mai ales pentru cei care știu cum arăta Nicoleta Luciu când era complet naturală.

După nașterea tripleților, corpul Nicoletei Luciu a resimțit consecințe notabile, mai ales în zona bustului. Astfel, pentru a recupera aspectul de odinioară, vedeta a decis să recurgă la o intervenție chirurgicală de mărire și ridicare a sânilor. Cu toate acestea, această procedură nu a fost singura modificare estetică la care actrița a apelat.

Nicoleta Luciu face vizite regulate la medicul estetician, abordând proceduri precum injecții pentru fermitatea tenului și gâtului, menținând astfel o aparență proaspătă și tonifiată. Pe lângă aceasta, bruneta a optat pentru tehnologia laser pentru a elimina pistruii și cearcănele, contribuind astfel la obținerea unui aspect vizual mai uniform și revitalizat.