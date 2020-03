Nicole Cherry, internată de urgență în spital. De ce i s-a făcut rău artistei

Artista Nicole Cherry a fost dusă de urgență la spital, acuzând o stare de rău, la scurt timp după ce a mâncat alimente care nu i-au priit. Cântăreața le-a povestit fanilor ce anume s-a întâmplat de fapt.

Nicole Cherry, internată de urgență în spital

Nicole Cherry a ajuns de urgență la spital, dar și-a anunțat fanii că nu este cazul să se îngrijoreze. Mai mult decât atât, aceasta a făcut haz de necaz și chiar dacă s-a aflat pe patul de spital, le-a spus tuturor că machiajul rezistă. Din spusele artistei, lui Nicole Cherry i s-a făcut rău de la un aliment pe care l-a consumat.

„Mi s-a făcut un pic rău de la un aliment pe care l-am mâncat, încă nu ştiu exact care, dar uitaţi-vă şi voi cum mi-a rezistat machiajul ăsta. De aseară, de ieri de la ora 2:00 de când mi s-a făcut un pic rău până acum am rămas aici la spital , pentru că nu m-am simţit foarte bine şi am zis că mai bine să fiu aici aproape de oameni care mă pot ajuta”, a precizat Nicole Cherry într-un videoclip pe care l-a postat pe Instagram.

”Incredibil ce bine arăt”

„Da, incredibil ce bine arăt. Şi aşa bolnavă arăt bine. Bolnavă… nu ştiu cum să mă numesc. Cred că o să-mi pară rău că am făcut Story-urile astea că mie nu îmi place să… adică niciodată nu am făcut şi credeţi-mă că nu e prima dată când mi se întâmplă asta, se pare că parcă atrag aşa atenţia, vreau să am atenţie şi nu sunt genul ăsta. Nu-mi place. Dar voiam doar să văd arăt machiajul şi ce bine arăt eu şi credeţi-mă că n-am avut o seară bună deloc, dar deh…”, a mai precizat Nicole Cherry, făcând haz de necaz.

Pe numele său real, Nicoleta Janina Ghinea, Nicole Cherry s-a născut pe data de 5 decembrie 1998 în București. Aceasta este o cântăreață de muzică raggae și pop, devenind cunoscută în anul 2013 cu single-ul ”Memories”, lansat la numai 14 ani. În anul 2014, Nicole Cherry a câștigat premiul Zu Music Award la categoria „Best Breakthrough Artist”.