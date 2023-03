Nicolae Stanciu, program special de pregătire. Ce l-a anunțat selecționerul Edi Iordănescu

Nicolae Stanciu se află pe lista preliminară a partidelor din luna martie și are șanse foarte mari să fie convocat în lotul național. pentru aceste confruntări din campania pentru EURO 2024. Selecționerul Edi Iordănescu are însă bătăi de cap din pricina lui. Internaționalul de la Wuhan Three Towns nu a mai jucat niciun meci oficial de anul trecut și i s-a pregătit un program special de pregătire.

Nicolae Stanciu, din vacanță, direct la echipa națională

Nicolae Stanciu a fost anunțat de selecționerul echipei naționale că se află pe lista preliminară pentru meciurile cu Andorra și Belarus și are șanse mari să prindă un loc în lotul „tricolorilor”. Partidele din 25 și 28 martie sunt primele din campania de calificare la Campionatul European din anul 2024.

Situația lui Nicolae Stanciu a fost destul de complicată, după transferul în China, la formația Wuhan Three Towns, cea care a câștigat campionatul. Internaționalul român a ratat câteva partide pentru că nu a fost convocat din cauza diferențelor de fus orar, iar acum are altă problemă. Nu a mai jucat niciun meci oficial din luna decembrie a anului trecut, iar selecționerul Edi Iordănescu i-a pregătit un program special de pregătire.

„Din fericire, Nicolae Stanciu va veni mai devreme la București. Va intra într-un program de pregătire special cu staff-ul echipei naționale. Campionatul din China nu a început, el a jucat doar meciuri amicale”, a spus Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Răzvan Burleanu a vorbit și despre Vlad Chiricheș. Fundașul de la Cremonese s-a accidentat și va rata primele două meciuri ale naționalei din campania de calificare la EURO 2024, dar președintele Federației Române de Fotbal rămâne optimist.

„Ca președinte de Federației, tu trebuie să fii foarte încrezător. Apoi jucătorii și staff-ul trebuie să fie și mai încrezători. Cum am mai spus, obiectivul pentru luna martie este acela de a câștiga cu Andorra și Belarus. România are capacitatea să producă rezultatele de care are nevoie. Chiricheș este o pierdere foarte mare. Ne dorim să își revină pentru a putea beneficia de sprijinul lui în iunie. Sper, de asemenea, să nu mai apară alte accidentări.”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Edi Iordănescu a anunțat convocările preliminare ale stranierilor pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Valentin Cojocaru (Leuven | Belgia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Virgil Ghiță (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru Pașcanu (Ponferradina, 0/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Adrian Păun (Beer Sheva | Israel, 1/0), Alexi Pitu (Bordeaux | Franța, 0/0), Dorin Rotariu (Atromitos | Grecia, 10/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 10/1), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Valentin Gheorghe (Ümraniyespor | Turcia, 0/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Drăguș (Genoa | Italia, 5/2), George Pușcaș (Genoa | Italia, 34/10).

Programul complet al meciurilor României din preliminariile EURO 2024

Andorra – România (25 martie, 21:45 Antena 1)

România – Belarus (28 martie, 21:45)

Kosovo – România (16 iunie, 21:45 Antena 1)

Elveția – România (19 iunie, 21:45)

România – Israel (9 septembrie, 21:45)

România – Kosovo (12 septembrie, 21:45, Antena 1)

Belarus – România (12 octombrie, 21:45, Antena 1)

România – Andorra (15 octombrie, 21:45)

Israel – România (18 noiembrie, 21:45)

România – Elveția (Antena 1, 21 noiembrie 21:45