Nicolae Stanciu a câștigat campionatul în China, cu o echipă nou-promovată. Fostul fotbalist de la FCSB este primul român care cucerește titlul în patru țări

Nicolae Stanciu este campion în China cu Wuhan Three Towns, formație nou-promovată în prima ligă. Finalul de sezon a fost straniu. Federația din Asia a decis să acorde titlul deși cele două formații care luptau pentru trofeu mai aveau de disputat un meci.

Nicolae Stanciu este vedeta lui Wuhan Three Towns unde câștigă 1,8 milioane de euro pe an și jucătorul care a avut cel mai important rol în succesul din acest sezon. Formația internaționalului român a câștigat titlul deși a ajuns de curând în prima ligă. Wuhan Three Towns și Shandong Taishan, formațiile care luptau pentru marele trofeu, mai aveau de disputat un meci, dar după ce adversarii au spus că au mari probleme de lot, din cauza COVID-19, Federația a decis să anuleze duelurile din ultima etapă și să acorde titlul.

Cele două echipe au terminat campionatul la egalitate de puncte, 75, dar Wuhan Three Towns a fost desemnată campioana datorită golaverajului mai bun. Golaveraj la care și-a adus aportul și Stanciu, fotbalistul român reușind să marcheze de zece ori, dar și să ofere 11 pase decisive.

Wuhan Three Towns continued their unstoppable run: 3:0 win over Henan SSLM away from home. 12 wins in 13 matches. Nicolae Stanciu’s freekick is unstoppable as well: tricked the goalkeeper from a tight angle, his 4th freekick goal this season and his 7th goal overall. pic.twitter.com/WvkXzNsTfq

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) August 17, 2022