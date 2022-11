CFR Cluj, la un pas de o lovitură uriașă pe piața transferurilor: Neluțu Varga a anunțat că s-a înțeles cu Nicolae Stanciu. „Mi-a zis că își dorește să vină la noi”

CFR Cluj pregătește unul dintre cele mai importante transferuri din ultimii zece ani. Patronul Neluțu Varga a anunțat că s-a înțeles în privința contractului cu Nicușor Stanciu, un jucător care câștigă în China un milion de dolari pe an. Finanțatorul grupării campioane a acordat un interviu în care a explicat de ce fotbalistul nu a semnat încă noul contract și care este suma maximă pe care este dispus să o plătească.

Neluțu Varga l-a convins pe Nicolae Stanciu să vină la CFR Cluj

Neluțu Varga are planuri foarte mari, deși clubul CFR Cluj are datorii uriașe. Patronul grupării din Gruia își dorește al șaselea titlu consecutiv, dar și un drum cât mai lung în Europa Conference League, după ce Dan Petrescu a reușit să califice echipa dintr-o grupă cu Slavia Praga, Sivvaspor și Ballkani. Finanțatorul formației ardelene a recunoscut că este foarte aproape de un transfer senzațional. Nicușor Stanciu ar putea semna cu echipa din România, deși în China, la Wuhan Three Towns, are un contract de un milion de dolari pe an.

„Voi găsi eu o modalitate să o rezolv. Îi voi da și niște bonusuri mai mari, nu e problemă. Eu cu el m-am înțeles. Dar sunt două chestii care ne încurcă momentan. Cluburile trebuie să se înțeleagă. El are contract în China până în 2024, iar chinezii nu s-au decis ce vor să facă. Acolo la ei e ceva și de ordin politic, cam așa ceva”, a declarat Neluțu Varga, pentru Prosport.ro.

De ce nu a semnat Nicușor Stanciu contractul cu CFR Cluj

Neluțu Varga a dezvăluit că are concurență serioasă. Slavia Praga, echipă de unde românul s-a transferat în China, îl vrea înapoi, iar conducătorii clubului din Cehia pregătesc o ofertă consistentă.

„Dar, din ce informații am eu, se pare că el este dorit înapoi și de cei de la Slavia. Ni-l dorim și noi la CFR. Dacă nu se poate cu un transfer definitiv, iar eu în acest caz aș putea să dau cel mult două milioane de euro, atunci măcar împrumut să îl aducem la CFR Cluj. Mă bazez mult pe faptul că băiatul vrea să revină în România și își și dorește să fie mai aproape de familie. Am speranțe mari că vor reuși să facem până la urmă acest transfer. Am vorbit personal cu Stanciu, iar băiatul mi-a zis că își dorește să vină la noi. El de un an își dorea să se transfere la noi, dar din diferite motive acest lucru nu s-a realizat. Acum eu cu Stanciu m-am înțeles și nu o să fie vreo problemă la salariu”, a mai afirmat Neluțu Varga.

Wuhan Three Towns este echipa care ocupă primul loc în campionatul din China, iar Stanciu a marcat opt goluri în primele 20 de meciuri. Un transfer în Europa l-ar ajuta foarte mult pentru că fotbalistul își dorește să fie aproape de familie, dar și să se bucure de atenția selecționerului echipei naționale.