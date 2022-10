Nicolae Dică nu și-a dat demisia după dezastrul FCSB din meciul cu Silkeborg. „Nici nu mi-a trecut prin cap să plec”. Ce a spus despre umilința din Europa Conference League – VIDEO

Nicolae Dică a fost contestat de fani la finalul partidei FCSB – Silkeborg 0-5, dar nu are de gând să plece de la echipă. A spus-o clar și răspicat! Antrenorul a recunoscut că se simte umilit, dar a vorbit despre ultimele două succese din campionat și speră ca echipa să ajungă rapid pe loc de play-off.

După ce s-a făcut de râs cu rezervele în Danemarca, Nicolae Dică a promis revanșa în returul de pe „Arena Națională”, cu ochii pe calificarea în primăvara europeană. A urmat un nou dezastru! FCSB a pierdut cu 5-0, la fel ca în prima partidă, și înregistrează un incredibil 0-10 în duelul cu Silkeborg. Fanii i-au cerut să plece, dar antrenorul nu are de gând să renunțe.

„Nu m-am gândit să plec. Am trecut prin momente dificile. Am încredere în jucători, sunt alături de ei. În campionat am obținut două victorii și suntem pe drumul cel bun. Nu mă bate gândul să plec.

Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe fani. Eu fac un apel, chiar dacă sutn dezamăgiți, să înțeleagă că toată lumea din club e dezamăgită și să fie în continuare alături de echipă. Jucătorii aveau nevoie de ei. Trebuie să fim împreună și la înfrângeri. Fac un apel la unitate, chiar dacă i-am dezamăgit în seara asta”, a declarat tehnicianul „roș-albaștrilor”.