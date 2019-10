Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Ce au făcut pelerinii la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași

Hramul Sfintei Parascheva se sărbătorește luni, 14 octombrie, în Iași, unde este așteptat cel mai mare val de pelerini. Ce au făcut aceștia la moaștele Cuviosei?

Cuvioasa Parascheva, în greacă ”Sfânta Vineri”, cunoscută și sub numele de Parascheva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și alte biserici de rit oriental. Sfânta patroană ocrotitoare a Moldovei este pomenită în data de 14 octombrie în calendarul ortodox.

Astfel, luni, la Iași, începe cea mai frumoasă zi. Hramul Sfintei Parascheva se sărbătorește în orașul cu pricina, unde sunt aduse moaștele sfintei. Până în momentul transmiterii știrii, pe la racla cu moaștele sfintei Cuvioase a trecut un număr record de enoriași, anume 87.000 de oameni.

Noaptea dintre 13 spre 14 octombrie a fost una trăită în tăcere, plină de emoție, marcată de un spectacol de lumini, al durerii și speranței. Mai exact, în noaptea dinaintea hramului Cuvioasei se spune că sfânta îndeplinește dorințe și face minuni, așa că, în noaptea dintre 13 și 14 octombrie, zeci de mii de persoane s-au așezat la rând pentru a petrece în rugăciunea seara specială. În apropiere de curtea catedralei, spre finalul traseului pelerinilor, mii de lumânări au luminat în noapte.

„E impresionant și merită maica Cuvioasa Parascheva să aibă atenție din partea creștinilor. Am aprins și eu o lumânare, cu gândul de mulțumire pentru maica. În noaptea asta e privegherea, mai ales în noaptea asta ar trebui să se întâmple”. a spus o bătrână.

”E foarte frumos și pentru cei care suntem aici, am venit cu drag, de la Buzău venim. De azi dimineață de la ora 6 așteptăm. Sunt foarte liniștită că am ajuns până aici și cu bunul Dumnezeu ajungem și sus la catedrală. Tocmai în noaptea asta Dumnezeu ne-a întărit și am ajuns aici”, a spus o altă femeie.