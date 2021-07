Neti Sandu, în costum de baie. Ipostaza rară în care a pozat i-a uluit total pe fanii ei

Neti Sandu este una dintre cele mai îndrăgite personaje de la Pro Tv. Vedeta este recunoscută pentru faptul că are același look încă de la apariția postului de televiziune.

Neti Sandu a avut tot timpul o imagine controversată, iar coafura ei a devenit deja celebru. Părul negru și bretonul au devenit o marcă înregistrată Neti Sandu.

Ea prezintă de mai bine de 20 de ani horoscopul la Pro Tv, însă în afara postului tv, vedeta are o viață obișnuită.

Ea a apărut pe pagina de Instagram într-o ipostază neobișnuită, mai ales că este o fire discretă și conservatoare.

Neti Sandu se află în concediu la mare, alături de o prietenă. Ea a postat o fotografie în care apare în costum de baie.

Fericită că ia o pauză de la muncă, Neti Sandu se distrează de minune. Ea a plecat pe litoralul românesc alături de o prietenă.

Cele două se află în Mamaia, acolo unde se bronzează și se relaxează. Chiar dacă se află la plajă, Neti Sandu nu a renunțat la ruj, așa că a folosit o nuanță îndrăzneață de fucsia, care să se potrivească cu ochelarii de soare mov și costumul de baie în aceași culoare.

Celebrul astrolog a vorbit despre relațiile ei amoroase și de ce este singură în momentul de față. Ea spune că nu se consideră ghinionistă în dragoste.

„Eu văd altfel lucrurile. Atunci când am fost părăsită, deja cunoșteam astrologie și știam foarte bine de la ce vine. Astrologic îmi explic și nu are legătură cu ghinionul. Așa cum faptul că nu am copii nu are legătură, iar, cu ghinionul – nu.

Sunt niște programe de viață pe care sigur poți să le schimbi, dar trebuie să fii atent și la consecințele care apar. Unii oameni au casa copiilor activată – atunci trebuie să facă copii, le iese ușor. Cine are contraindicații acolo și se străduie foarte mult se miră apoi că, de exemplu, nu se înțeleg deloc. Eu văd altfel lucrurile, și de aceea pot așa. Am avut norocul să pot să-mi înțeleg singurătatea.

Dacă e să vorbim strict din punct de vedere astrologic, eu câtă vreme sunt în lumina reflectoarelor, la televizor, și am notorietate, nu am sfera sentimentală, pentru că se face un fel de switch astrologic.

În clipa în care nu mai sunt la TV, apare cineva (e ca și cum schimb mode-ul). Problema este cu vizibilitatea pe care o am și care poate să reapară în orice moment, iar riscul este să pierd relația, așa că eu nu mă grăbesc”, a spus Neti Sandu pentru Viva.