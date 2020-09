Nepotul Sorinei Guță, atacat fără milă din cauza unei femei. Ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul bătăii din Timișoara.

Nepotul Sorinei Guță a avut parte de cea mai proastă noapte din viața lui. În mijlocul orașului a fost atacat cu bâtele. Motivul, parcă din filme scos, a fost o femeie.

În urma evenimentelor din noaptea trecută, polițiștii timișoreni au reţinut pentru 24 de ore trei bărbaţi. Conform primelor date ale anchetei, cei trei aveau vârste cuprinse între 21 şi 38 de ani.

Motivul altercației, conform surselor, este o tânără de 23 de ani, care se afla în mașină alăturio de nepotul Sorinei Guță. Sursele spun că tânăra era îndrăgostită de acesta şi a venit la Timişoara, pentru el, din Austria.

Aceleași surse, apropiate cazului, spun că victima este nepotul Sorinei Guță. Partea interesantă a acestei situații este că tânărul este însurat şi are 3 copii. S-a mai aflat că, deși familia fetei n-a fost de acord cu relaţia celor doi, tânăra a continuat relația. Se presupune că atacatorii ar fi rudele acesteia care au decis să oprească idila şi să o recupereze pe fată.

Filmul evenimentelor este parcă scos din filmele de acțiune, dar scoate încă odată în evidență imposibilitatea autorităților să pună capăt clanurilor interlope. Evenimentele din nopatea trecută au avut loc, în Timișoara, la intersectia Calea Aradului cu strada Miresei.

Nepotul Sorinei Guță, de 29 de ani, se afla la semafor, când o altă mașină l-a blocat în intersecție. Din cel de-al doilea autotrurism au cobnorât cei trei agresori având asupra lor bâte. Pe filmare se poate vedea cum încep să dea cu bâtele în mașina victimei, ulteriro lovindu-l și pe acesta. În cele din urmă n epotul Sorinei Guță a reușit să fugă cu mașina.

„In acest moment se efectueaza cercetari in vederea depistarii persoanelor implicate, in baza unui dosar penal deschis sub aspectul savarisirii infractiunilor de distrugere, lovire si alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice.”, au transmis reprezentantii IPJ Timis.