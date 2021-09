Nepoții lui Ion Țiriac se transformă în bărbați adevărați. Ce au făcut fiii lui Țiriac Jr. cu Ileana Lazariuc, înainte de începerea școlii EXCLUSIV

Chiar dacă Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au divorțat de mai bine de doi ani, familiile acestora au rămas în relații foarte bune și ambele se implică în creșterea celor doi copii ai acestora, Alexandru (13 ani) și Nicholas Noah (12 ani).

Nepoții miliardarului Ion Țiriac au petrecut o vacanță inedită, nu în afara granițelor, deși ar avea oricând această posibilitate, ci în munți, în Ardeal, în mijlocul naturii.

Cei doi au pescuit și au avut grijă de animale, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech-impact.ro de bunica acestora din partea mamei, Anastasia Lazariuc.

Ei au fost însoțiți și de Rodica Țiriac, sora bunicului lor, magnatul Ion Țiriac.

Am fost cu ei și cu Rodica Țiriac, mătușa lui Ion Alexandru, în Ardeal. Băieții s-au ocupat cu pescuitul, ei aduceau pește și noi l-am gătit. Alexandruși Nicholas sunt băieți mari acum, trebuie să știe să facă de toate, să devină bărbați adevărați.

„Profit de această perioadă pentru a-mi face timp pentru mine și familia mea, timp pe care nu-l aveam mai deloc. Penru mine, vacanța însemna înainte deplasările prin țară, cu concertele. Acum am putut petrece mai mult cu nepoții mei.

Primul copil al cuplului, Alexandru, s-a născut la Paris, la 7 martie 2008, iar Nicholas Noah a venit pe lume pe 19 iunie 2009. Ileana Lazariuc şi Ion Ţiriac Jr. s-au căsătorit în 2009, cei doi oficializându-şi relația după şapte ani de prietenie și au divorțat la nouă ani după.

Cei doi băieți au o serie de activități extrașcolare, fac sport, înot și fotbal. Ei frecventează cursurile unei școli private cu nume din capitală.

Mama Ilenei Lazariuc nu a ascuns faptul că, încă de la începutul pandemiei, nu a mai avut niciun concert și a încercat să facă în această perioadă cam tot ceea ce-și dorea și nu avea timp înainte.

„Am fost în vacanță și în satul meu natal, acolo unde am crescut, am stat pe prispa casei, m-am întâlnit cu rudele și cu nepoții din partea lor. De aici ne tragem seva, niciodată nu trebuie să uităm de unde am plecat.

Din locul copilăriei noastre, ne încărcăm bateriile. Pot spune că în viață am fost o norocoasă, Dumnezeu m-a iubit și mi-a dat un semn după toate cumpenele și momentele grele prin care am trecut, cum ar fi pierderea ființelor dragi sau alte accidente.”, a adăugat artista.