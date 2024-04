Nelu Vlad de la Azur a redus drastic concertele, după ce a fost diagnosticat cu hematom pe creier: ”M-a costat lăcomia!”. Câți bani câștigă la o nuntă? EXCLUSIV

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, celebru cu hit-urile ”În stație la Lizeanu” și ”Mona”, a trecut cu bine peste problemele de sănătate. După cele trei luni de tratament intensiv, artistul ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre activitatea muzicală, mult redusă, comparativ cu alți ani. Ce interdicții are, de la medic, dar și câți bani cere, alături de trupă, la nunți, am aflat din confesiunile sale.

Nelu Vlad a decis să se mai domolească, pe plan artistic, după serioasele probleme de sănătate, reducând numărul contractelor la evenimente:

Nelu Vlad ne-a dezvăluit și care este onorariul trupei Azur, la nunți. Nu consideră că este unul exagerat:

Artistul mai susține că așteaptă cu nerăbdare ca medicii să îi dea undă verde la călătoria cu avionul, Nelu Vlad având invitație cu trupa Azur și în America:

”Nu am voie, vreo șase luni, să călătoresc cu avionul, după ce am fost diagnosticat cu hematom inoperabil pe creier. Avem depuse dosarele pentru viză, în America, dar de-abia prin octombrie s-ar putea să am acordul medicilor.

Am mai fost acolo, acum doi ani, acum ne-au solicitat din nou. Am vorbit cu doctorul de la Cluj, care m-a tratat, dar mi-a spus să am răbdare, căci mai am de făcut tratament”.