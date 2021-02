Artistul din România care a câștigat un milion de dolari: ‘Acum mai am jumătate’

Cine este artisul din România care a câștigat un milion de dolari din muzică? Ei, bine acesta este Nelu Vlad, solistul de la Azur, care a fost prezent azi în emisiunea ”La Măruță” și a participat la sosurile iuți.

Pentru că nu a dorit să mănânce iute, Nelu Vlad a preferat să răspundă la toate întrebările ”picante” pe care i le-au adresat Smiley și Pavel Bartoș, prezentatorii ediției de azi a emisiunii ”La Măruță”. Acesta a dat răspunsuri fabuloase, admițând că a câștigat un milion de dolari din muzică, în cei 43 de ani de carieră, dar că acum mai are jumătate din sumă.

Ce a dezvăluit Nelu Vlad la ”sosurile iuți”?

Intrebare: Cam cati bani ati castigat numai din cantat?

Raspuns. Un milion de dolari. Dar sunt 43 de ani de cantat, mai am cam jumatate din bani. Spritul mi-a placut mult.

Intrebare – Sunteti nevoit sa plecati pe o insula pustie: pe cine din showbiz ați alege dintre Maria Dragomiroiu, Saveta Bogdan sau Mioara Velicu?

Raspuns – Mioara Velicu, pentru ca a fost casatorita cu un mare sportiv brailean, ea se potriveste cu mine, fiind tot brailean. Si am avea ce sa disutam, având aceaeasi varsta.

Intrebare: Numele femeii din showbiz cu care ati avut o aventura,dar presa nu a aflat!

Raspuns – Irina Loghin. A fost extraordinar, de vis! A fost o noapte de vis, acum 5 ani s-a intamplat. Veneam de la Jimbolia si eram cu Irina Loghin in masina, la un moment dat un tir s-a pus in fata noastra. Era o noapte de februarie. Am stat vreo 5 ore de vorba. Tirul nu se dadea la o parte. Am pus mana pe telefon si am sunat la 112 si am spus cine sunt, dar si ca doamna senator Irina Loghin trebuie sa ajunga la Parlament. În 3 minute a și venit Politia si am scapat de acolo. Daca scria aventura sexuala, atunci raspundeam altceva.

Intrebare – Caracterizati-o pe Irina Loghin in 3 cuvinte:

Raspuns: Unicat in muzica populara, incoruptibilă in dragoste, ferma in activitatea ei. Ea o doamna. Si-a tinut casnicia, si eu sunt pe urmele ei, am casnicie de 47 de ani. Si ea si-a zidit casnicia in 3 case, nu toti artistii pot sa faca asta.

Intrebare: O persoana cu care ati fost in afara casniciei.

Raspuns: Avansuri am facut multe, una s-a indragostit de mine, este vorba despre cantareata Maria Udrica. Venind de la New York, a vrut sa ma casatorsc cu ea, a stat o saptamana dupa mine si i-am spus ca am si 2 copii. Foarte elegant am refuzat toate cadourile pe care mi le-a pus pe maini. Sotia mea stie de lucrul asta. Altfel mai spuneam public?