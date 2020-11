Nelu Tătaru, anunț de ultimă oră despre carantinarea România. Ce au decis autoritățile

Ministrul Tătaru a vorbit în cursul zilei de duminică despre situația paturilor din secțiile ATI și despre modernizarea forțată a spitalelor în vreme de pandemie. Din punct de vedere al blocajelor de la Terapie Intensivă, Nelu Tătaru a dat asigurări că nu există acest lucru, iar cazurile de COVID-19 sunt redirecționate în zonele cu paturi libere.

Nelu Tătaru a fost prezent ieri la Iași, acolo unde a oferit informații noi cu privire la situația secțiilor de Terapie Intensivă din țară. Acesta a afirmat că nu există blocaje în spitale la aceste secții, iar acolo unde cazurile depășesc limita paturilor, pacienții sunt transferați către zonele mai puțin aglomerate.

Acesta a mai dezvăluit totodată că de această gestionare a pacienților transferați către spitalele cu locuri libere se ocupă Comitetul Național pentru Coordonarea Intervenției.

Ministrul Sănătății a anunțat că săptămâna viitoare vor mai sosi în țară 43.000 de teste COVID-19, la care se vor mai adăuga alte un milion. Cu privire la modernizarea sistemului medical românesc și la extensia paturilor pentru Terapie Intensivă, Nelu Tătaru subliniază faptul că a fost o modernizare forțată, în acest context al unei pandemii agresive, astfel că de la 740 de paturi suport COVID s-a ajuns la 1250.

„Dacă vă spun că noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1250 în acest moment, iar după extindere mergem spre 1500. Avem cu 75% mai mult decât am avut. A fost un an de modernizare forțată, de organizare impusă de situație, în același timp un an în care cred că trebuie să mergem spre normalizare”.