Nelu Tătaru, adevărul cu lacrimi în ochi după 1 an de pandemie: ”Mai avem de acceptat nişte restricţii”

Nelu Tătaru unul din personajele principale în lupta cu pandemia, recunoaște presiunea de pe umerii săi din acea perioadă. Într-un interviu recent, acordat celor de la Antena 3, Nelu Tătaru a vorbit pentru prima dată despre acest lucru. Pentru prima dată, fostul ministrul, a discutat despre carențele unui sistem medical și-așa bolnav, care nu a mai făcut față.

România, pe data de 25 februarie 2020 avea primul caz confirmat de COVID-19. De atunci criza a curpins toată țara, iar numărul de cazuri a crescut vertiginos. Nelu Tătaru a fost, încă de la bun început, din postura de Secretar în Ministerul Sănătății, ulterior ca Ministru, în prima linie de luptă împotriva pandemiei. Într-un interviu recent, fostul Ministrul al Sănătății, acordat celor de la Antena 3, a vorbit pentru prima dată despre carențele din sistemul medical românesc.

„Starea de urgenţă, dacă mă întrebaţi acum s-a luat decizia cea mai corectă. În consecinţă, n-am avut acelaşi număr de victime ca în Italia sau Spania. Șiam ce sistem medical avem, ştiam că nu vom rezista nici măcar pe un sfert cât au rezistat Spania şi Italia. A venit perioada stării de alertă cu anumite relaxări.

Am contat foarte mult pe parteneriatul asociaţiilor, societăţilor economice, populaţiei generale în a trece uşoir acest val. Cred că sistemul medical a fost acolo şi vreau să cred că această credinţă a mea a fost şi a tuturor românilor. Am fost acolo am făcut eforturile. Am atins la maxim acest sistem medical. Dacă regret, regret în acest moment că ziua nu a avut mai multe ore să pot fi lângă toţi ai mei. „, a declarat Nelu Tătaru.