Neașteptatul mesaj al lui Șerban Huidu, după zece ani de tăcere, pentru Mihai Găinușă, concurent la Asia Express: ”Mi-ar plăcea!”. Ce șanse are la marele premiu? EXCLUSIV

Mihai Găinușă se numără printre concurenții noului sezon al concursului de supraviețuire Asia Express (Antena 1). Din galeria lui, care îi vor ține pumnii, de acasă, din fața televizorului, iată că face parte și Șerban Huidu, alături de care a împărțit, ani la rând, o bucată de pâine, la ”Cronica Cârcotașilor”. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Șerban Huidu are un mesaj de încurajare pentru finul lui de cununie, Mihai Găinușă, după o tăcere de zece ani.

Șerban Huidu, despre concursurile tv de supraviețuire: ”Fac praf piața de televiziune!”

Șerban Huidu, realizatorul și prezentatorul ”Cronicii Cârcotașilor”, și-a exprimat părerea, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre concursurile tv de supraviețuire.

Playtech Știri: Ca om de televiziune, cu vastă experiență, în domeniu, cum cataloghezi concursurile de supraviețuire, difuzate de Pro TV și de Antena 1, Survivor și Asia/America Express, unde concurenții trec și prin umilințe, își testează limitele?

Șerban Huidu: Mi se par niște producții care fac praf piața de televiziune, care și așa nu se simte prea bine. Toate aceste show-uri au plecat de la Big brother. Unde spionarea aproapelui a fost pusă la rang de cinste. Mi se pare o audiență facilă. Televiziunea poate fi mult mai mult decât asta.

Mesaj de încurajare pentru Mihai Găinușă, concurent la Asia Express

Șerban Huidu este convins că Mihai Găinușă se va descurca onorabil la acest show tv cu emoții, cu atât mai mult cu cât ei au ceva experiență din aventurile lor, cu ”Cronica”, prin Europa:

Playtech Știri: Ai participa, de pildă, la Asia Express, unde se face autostopul, bați la ușa localnicilor pentru o farfurie de orez și dormi pe jos? Te-ar tenta o astfel de experiență?

Șerban Huidu: Emisiunea Asia sau America Expres este catalogată absurd ca fiind reality-show. Este, în fapt, un concurs combinat cu travel show. Informațiile turistice ar trebui furnizate constant și atractiv. Eu am făcut cu Mișu și echipa de atunci ”Cârcotașii în Europa”.

Acolo, am învățat atât de multe lucruri. Și am adus informație turistică, într-o țară ce nu intrase încă în UE. Mă gândesc să fac un pachet aniversar. Se fac în curând 25 de ani de la prima ediție…

Playtech Știri: Ce îi urezi lui Mihai Găinușă, fostul tău coleg de la Cronică, înainte de a pleca la drum, în aventura Asia Express? Nu e o fire robustă, crezi că se va descurca? Ce șanse are la marele premiu?

Șerban Huidu: Mișu a învățat mult din emisiunea Cârcotașii în Europa. Atunci a fost greu. Sper că se va descurca. Mi-ar plăcea.

Sunt șanse să se împace, după zece ani de tăcere?

Șerban Huidu a dat de înțeles că el i-a întins deja o mână, spre împăcare, lui Mihai Găinușă, de a colabora din nou, însă, fără succes:

Playtech Știri: Foarte mulți fani de-ai emisiunii ”Cronica cârcotașilor” ar dori ca tu și Mihai să vă reuniți pe micul ecran. Crezi că se va întâmpla asta, într-o bună zi? Sunt șanse să mai formați o echipă, la tv?

Șerban Huidu: Never say never to JR Ewing. Dar, real vorbind, nu cred. La ediția de 20 de ani a Cronicii Mișu nu mi-a răspuns la telefon. Nu cred se poate face o reunire fără să fie ambele părți de acord.

”Băsescu, Vadim, Piedone și Elena Udrea au fost cele mai ofertante personaje, la Cronica”

Celebrul om de televiziune ne-a oferit și detalii și din culisele emisiunii ”Cronica Cârcotașilor” (Prima TV), la aproape 25 de ani de la debut. Care politicieni au fost mai des luați în vizor? Iată răspunsul lui Șerban Huidu:

Playtech Știri: Anul 2024 e unul bogat, din punct de vedere electoral. Care au fost, de-a lungul vremii, cele mai ofertante personaje politice, femei și bărbați, pentru emisiune? Și care v-au sunat să vă interzică? Au politicienii simțul umorului?

Șerban Huidu: Cred că Băsescu, Vadim și cu Piedone (a cărui poreclă eu i-am dat-o și el a trecut-o în buletin), plus Elena Udrea au fost cele mai ofertante personaje. Cu primarul Piedone a trebuit să avem o perioadă de pauză.

Toată lumea știe de ce. Și nu am fost supus unor presiuni de niciun fel. Poate și datorită discaimerului “această emisiune e un pamflet și trebuie tratată că atare”. Vadim se enerva, atât. Și ne porcăia în revista România „Moale”.

Playtech Știri: Cronica Cârcotașilor este una dintre cele mai longevive emisiuni de la tv. Care ar fi secretul succesului?

Șerban Huidu: Muncă, frate. Și un dram de noroc….

Mihai Găinușă, despre Asia Express: ”Pregătiți pentru Jocurile Foamei, am mâncat pe cartelă!”

Mihai Găinușă se numără printre concurenții noii ediții ”Asia Express”. El am menționat de ce s-a înscris la start, cu ce gânduri pleacă în competiția de infarct:

“Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. P e Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: ”Vaya con Dios!””, a declarat Mihai Găinușă.

Lista concurenților, de la Asia Express, ediția 2024

Asia Express (Antena 1) va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Iată care sunt concurenții: Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și Vlad Condurache.

Fără telefon, cu un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului șapte. Drumul pe care îl vor parcurge va avea peste 7.000 de kilometri.