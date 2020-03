Nea Popa din La Bloc, în doliu. Durere nemărginită pentru actor: ”Drum lin către stele!”

Nea Popa trece printr-o perioadă extrem de grea. Familia sa trăiește clipe negre, după ce o persoană foarte dragă s-a stins din viață. Despre cine este vorba?

Nea Popa din La Bloc, în doliu

Nea Popa, așa cum este cunoscut de toată lumea actorul Tudorel Filimon, este în doliu. Acesta și soția sa sunt îndurerați după ce o prietenă extrem de bună de-a lor s-a stins din viață. Drăguța, partenera cunoscutei vedete, a postat un mesaj emoționant în care și-a luat adio de la prietena ei de o viață. „Dumnezeu să te ierte, Anca! Drum lin către stele!”. „Dumnezeu s-o odihnească. Dar cine este, Drăguță?”, a întrebat o altă amică. „Este o prietena din Bucuresti (din cartierul Andronache)”, a explicat Drăguța Filimon. „Doamne nu pot sa cred …a murit cumatra Anca? Dumnezeu să o ierte.”, a postat o altă apropiată a familiei Filimon.

Din păcate, se pare că supărările nu-i ocolesc pe soții Filimon. Nea Popa a pierdut în luna decembrie a lui 2019 un proces cu o societate care acordă credite. Valoarea împrumutului făcut este de 18.866,90 lei. Deși Filimon a avut speranță că lucrurile se vor îndrepta, decizia judecătoriei Cornetu este definitivă. Din nefericire, la suma enormă datorată se mai adaugă și cheltuieli legate de executarea silită. „Eu am împrumutat de la o bancă, iar cămătarii au preluat. Am 40 de ani de carieră, de acum începe viața, nu-i așa? Am renunțat de curând la țigări, poate încep și o dietă. De multe ori mi-au trecut banii printre mâini, nu ma strîns niciodată banii”, a mărturisit celebrul artist.

” Vrea să se revanșeze față de cei care au fost alături de el”