Nea Popa din La Bloc a scăpat de cămătari și a dat de o belea și mai mare. Tudorel Filimon, falit

Nea Popa din serialul La Bloc a rămas falit, deși abia reușise să-și ia problema cămătarilor de pe cap. Actorul a intrat în noul an cu câteva datorii, despre care s-au aflat mai multe detalii abia acum. Se pare că de această dată este vizată și soția celui care a interpretat rolul emblematic din serialul PRO TV, iar veștile nu sunt deloc bune.

Începutul lui 2020 vine pentru actorul Tudorel Filimon cu o serie de noi datorii. De această dată, după ce scăpase de cămătari, acesta s-a văzut pus într-o altă situație nu tocmai plăcută. Suma de bani pe care trebuie să o achite în prezent este una foarte mare, fiind foarte posibil și ca soția lui Nea Popa din La Bloc, de pe PRO TV, să fie executată silit.

Partenera de viață a actorului, Drăguța Filimon, ar putea primi acest ordin de executare silită din pricina unui credit nerambursat. Femeia a pierdut un proces în luna decembrie, de anul trecut, cu o societate care acordă împrumuturi. Numele acesteia figurează alături de alte trei persoane, pentru un contract de împrumut ce fusese încheiat în anul 2017. Împrumutul ar fi rămas neacoperit până în prezent.

Valoarea creditului pe care soția lui Nea Popa a socilitat-o a fost de 18.866,90 lei, iar decizia din partea Judecătoriei Cornetu este una defenitivă. La respectiva sumă pe care femeia va fi nevoită să o achite se mai adaugă și cheltuielile legate de executarea silită. Este o lovitură destul de grea pentru familia actorului.

În trecut, acesta a mai pierdut și o vilă, în cartierul Andronache din Capitală, după ce a încheiat un contract de credit cu clauze foarte severe. Soții Filimon ar fi împrumutat 30 de mii de euro și au ajuns să piardă și două terenuri, în Ilfov. Totul din cauza faptului că societatea de credite de la care facuseră împrumut vânduse creanța.

”Eu am împrumutat de la o bancă, iar cămătarii au preluat. Am 40 de ani de carieră, de acum începe viața, nu-i așa? (…) Am renunțat de curând la țigări, poate o să încep și o dietă. De multe ori mi-au trecut banii printre mâini, nu am strâns niciodată banii”, mărturisea Tudorel Filimon, potrivit wowbiz.ro.