Naționala României putea avea altă soartă cu Muntenegru. De ce n-a funcționat sistemul VAR VIDEO

Naționala României putea avea altă soartă cu Muntenegru. „Tricolorii” au pierdut cu 0-3 cea de-a patra partidă din cadrul Ligii Națiunilor. Muntenegrenii au beneficiat de hat-trick-ul realizat de Stefan Mugosa, în minutele 42, 56 și 63. Chiar și-așa, meciul a avut câteva momente când meciul putea lua o altă turnură, dar arbitrul portughez a judecat fazele în favoarea adversarilor. Partida naționalei României n-a beneficiat de sistemul VAR, ce putea „lumina” respectivele faze, dintr-un motiv incredibil.

Dominați pe toate planurile de o echipă rapidă, arțăgoasă și bine organizată, jucătorii români ar fi avut ocazia, chiar și în aceste condiții, de a întoarce soarta partidei în mai multe rânduri. În minutul 39, mijlocașul muntenegrean Jovovic a fost iertat de al doilea cartonaș galben în minutul 39 pentru un fault dur la Bancu. Apoi, în minutul 51, la scorul de 0-1, Tomasevic, aflat la câțiva metri de poartă, a blocat cu mâna mingea șutată de Ștefănescu, dar centralul portughez Joao Pinheiro nu a acordat penalty.

Naționala României a avut o altă șansă de a reveni în joc, în minutul 61. Atunci, Pușcaș a reușit să înscrie, după o pasa excelentă primită de la Florin Tănase. Dar arbitrul lusitan a anulat reușita după semnalizarea de ofsaid a tușierului. Reluările tv au arătat o poziție la limită a atacantului român.

Naționala putea beneficia de aportul sistemului VAR, obligatoriu în toate partidele din Liga Națiunilor. Dar acesta n-a funcționat, fiind offline la duelul de marți seara. Conform GSP.ro reprezentanții comisiei tehnice din cabina VAR au venit târziu la stadion, iar la 21:35 și-au dat seama că serverul care asigura funcționalitatea sistemului a picat. Problemele au fost, din câte se pare, legate de semnal. Toate camerele au fost desincronizate, iar arbitrii n-au putut beneficia sub nicio formă de ajutorul colegilor din cabina VAR pentru a judeca fazele controversate.

Antrenorul naționalei României, Edi Iordănescu, și-a cerut scuze publicului în numele echipei. Atmosfera pe stadionul Giulești a pendulat la entuziastă, la începutul meciului, la mânioasă, fanii cerând demisia selecționerului, dar și a președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

„În seara asta am primit niște confirmări dure, am fost slabi din punct de vedere fizic, am suferit. Nu am reușit să avem intensitatea și forța de la meciul cu Finlanda. Îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi!

Responsabilitatea este doar a mea. Am făcut-o mereu, asta fac și acum. Această serie de patru meciuri nu a fost pe placul nostru. E greu să ai relații de joc când schimbi 4-5 jucători. Mai ales când nu te ridici la nivelul așteptat din punct de vedere fizic”, a spus Edi Iordănescu la finalul partidei.