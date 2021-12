Naționala, aproape de un nou selecționer. Cine e antrenorul vizat de FRF și ce clauză va avea în contract

Naționala, aproape de un nou selecționer. Căutările FRF de găsire a unui înlocuitor pentru Mirel Rădoi pe banca tricolorilor sunt în toi. După ce i-a abordat, fără succes, pe Gică Hagi și Răzvan Lucescu, oficialii federației și-au îndreptat privirea spre un alt tehnician experimentat, fost mare internațional. Iar decizia finală ar urma să fie luată până la Crăciun.

Naționala, aproape de un nou selecționer. Mirel Rădoi a preferat să plece de pe banca tehnică a tricolorilor. Așa că șefii FRF s-au pus pe căutat antrenor pentru Ianis Hagi&Co. Primul abordat a fost Gică Hagi, antrenorul-patron de la Farul Constanța. „Regele” a declinat oferta, motivând prin incompatibilitatea cu statutul de acționar majoritar la un club din Liga 1.

Naționala l-ar fi putut avea, din nou, pe bancă, pe Răzvan Lucescu. Răzvan Burleanu, președintele FRF și Mihai Stoichiță, directorul tehnic, s-au deplasat la Salonic pentru a discuta cu antrenorul lui PAOK. Misiune eșuată încă din start, dat fiind că Răzvan Lucescu are un salariu și o clauză de reziliere mult prea mari pentru bugetul federației.

Prin urmare, cuplul Burleanu-Stoichiță și-a îndreptat atenția către un fost membru al „Generației de Aur”, antrenor cu 4 titluri la activ în România. Adică, spre Dan Petrescu, tehnicianul de 53 de ani de la CFR Cluj. Cei trei au avut o întâlnire în cadrul căreia s-au stabilit premisele unei posibile colaborări.

Naționala își caută antrenor la Cluj-Napoca. Mihai Stoichiță a recunoscut discuția cu Dan Petrescu, dar a subliniat că FRF a cerut permisiunea patronului campioanei, Neluțu Varga, pentru a-l contacta pe tehnician.

Să fie clar. Nu am cerut un răspuns imediat. Am cerut voie clubului, patronului Neluțu Varga. Am avut o discuție aseară. Ne-a spus că putem vorbi cu Dan să îi facem o propunere. Acest lucru s-a întâmplat în această dimineață. Urmează ca ei să ia o decizie împreună.

Nu forțăm pe nimeni. Ne facem datoria să discutăm cu cei în măsură să preia echipa națională. Știm că sunt fel de fel de impedimente în a realiza un astfel de contract cum au fost cu Gică, Răzvan și Dan, care e sub contract cu Clujul, dar mi se pare normal să se inițieze o astfel de discuție cu cei care merită să conducă echipa națională. În funcție de dorința fiecăruia și, bineînțeles, după un dialog cu oficialii clubului, sunt bineveniți”, a declarat Mihai Stoichiță la DigiSport.