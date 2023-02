Nasrin va fi mămică! Totul despre sarcină, pofte culinare și exerciții fizice: „M-am îngrășat”. Cine vor fi nașii bebelușului EXCLUSIV

Nasrin va fi mămică! Gazda podcastului „Ameritat cu Nasrin!” a făcut publică marea veste astăzi. Ea ne-a povestit, cu emoție, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre această perioadă fericită și ne-a dezvăluit și cine vor fi nașii bebelușului.

Nasrin Ameri a dat astăzi vestea cea mare într-un mod cu totul inedit, prin intermediul unui filmuleț postat pe contul de Instagram, în care apare alături de soțul ei, Florin, în cele mai frumoase momente ale vieții lor de cuplu:

Nasrin Ameri ne-a vorbit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre această perioadă fericită, în care se pregătește cu emoție să devină, pentru prima oară, mămică:

„Sunt în trimestrul al doilea de sarcină, dar am o sarcină foarte ușoară, n-am avut nicio problemă. Ca orice graviduță, mă tot gândeam și eu, ascultam sfaturi, citeam lucruri despre sarcină, dar n-am avut probleme.

Toată viața am fost o pofticioasă la mâncare. În prezent, nu poftesc la ceva special. Am făcut însă tot posibilul să mănânc mult mai sănătos ca înainte, adică mai multe fructe. Fac cât de des pot o salată delicioasă, cu tot felul de fructe, kiwi, mere, pere.

De mâncat, mănânc cam orice, nu am nicio restricție, am luat în greutate cam 7 kilograme, dar nu mă interesează numărul kilogramelor, sănătatea e importantă. Îmi mențin însă condiția fizică, și acum sunt la sală, fac exerciții destul de normale, dar cu greutăți foarte mici, sub atenta supraveghere a antrenorului meu Alex”.