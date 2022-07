Nași cu 24 de ore înainte de nuntă! Ce cântăreți din România au fost luați prin surprindere de finii lor EXCLUSIV

Georgiana Lobonț, una dintre cele mai proaspete voci din industria muzicală românească, și soțul ei, Rareș, au avut parte de o surpriză de zile mari, foarte recent, la finele lunii iunie. Cei doi au aflat cu nici 24 de ore înainte că vor fi nașii unuia dintre cele mai tinere cupluri ale showbizului nostru, Armin Nicoară și Claudia Puican.

Georgiana Lobonț a descris pentru playtech.ro cum au decurs lucrurile și de ce au acceptat o asemenea provocare, aproape fără egal.

Ea admite că între partenerul ei de viață Rareș și Armin există o relație foarte sudată în timp. O relație care a inclus chiar și momente mai delicate, în care Rareș a încercat să vorbească cu Armin despre un nou aspect al carierei celui din urmă, fără ca cei doi să cadă însă de acord.

Ba chiar, drumurile lor aproape că s-au și separat pentru o vreme, dar viața a făcut ca parteneriatul lor nu doar să fie reluat, ci să fie dus la un nou nivel, superior celui consumat cândva.

„Fără această relație de prietenie, care poate fi descrisă chiar mai mult decât o amiciție până la moarte, nu cred că am fi putut fi vorbi astăzi despre calitatea noastră de nași. Mai ales ținând cont de condițiile în care am aflat, cu nici 24 de ore înainte ca cei doi să se căsătorească.

Pe de altă parte, admite ea, a existat și un moment de ușoară panică, când Georgiana Lobonț a realizat că nu are costumația necesară unui eveniment de asemenea amploare, însă au trecut până la urmă și peste asta.

Și au făcut într-o asemenea manieră că presa de la București nici nu s-a prins cum a stat de fapt situația, lucru de care aveau să se amuze la revenirea în țară.

„Acum, că am devenit nași, și am făcut asta din suflet, fiindcă cuvintele nu pot exprima ce am simțit noi acolo, va trebui să ne gândim și la nunta religioasă. O posibilitate ar fi să revenim în Turcia și s-o facem tot acolo.

Dar ceva spectaculos, cu o ceremonie de neuitat și o petrecere cum nu s-a mai auzit! Pentru asta va trebui să găsim o perioadă liberă în agenda noastră comună și mă tem că va mai trece ceva vreme. Însă o s-o facem și p-asta cum scrie la carte.

Cât despre cadou, am discutat și cu Rareș și încă nu am căzut de acord asupra unui lucru anume. Un Rolls-Royce? Nu știm! Va fi însă o surpriză, o mare surpriză, ca să ne luăm și noi revanșa!”, promite cu mult umor aceeași Georgiana Lobonț.