Nadine Voindrouh a dezvăluit un secret genial, pentru toate mamele. Cum a reușit să fie cel mai bun părinte, de fapt

Nadine Voindrouh a făcut câteva dezvăluiri de mare ajutor pentru toate mamele. Aceasta consideră că este un părinte foarte bun. Ce face pentru copilul său?

Nadine Voindrouh a descoperit un secret de mare ajutor pentru părinți, un detaliu care a făcut-o pe ea să se simtă o mamă bună. Mulți părinți din ziua de azi vin din familii cu mintea înrădăcinată în temperamentul rece din vremurile de odinoară ori din familii departe de a se numi funcționale.

Tocmai acești copii ajung să-și conștientizeze problemele și să lupte cu ele o viață întreagă. Nadine a avut parte de o viață cu un istoric teribil care a lăsat urme adânci, iar pentru a putea trăi conștient lângă copilul ei a decis că este momentul să apeleze la specialiști. Cunoscuta vedetă a hotărât să se vindece pentru a putea crește un viitor adult sănătos și pregătit pentru lumea întreagă pe care o descoperă pas cu pas.

Din ce în ce mai mulți părinți sunt atenți la vindecarea lor înainte de a aduce un copil pe lume, iar cei care decid acest lucru ajung să se bucure 100% de evoluția omului pe care vor să îl formeze. Nadine i-a îndemnat pe părinți să își deslușească problemele și să facă terapie pentru a trata problemele pe care poate unii nu credeau că le au.

Viața i-a dat lecții grele în timpul în care trebuia doar să se bucure, iar acum vedeta vine cu sfaturi pentru cei care nu știu încotro să se îndrepte.

‘Deoarece eram constientă că istoricul meu (bătăi, umilințe, frici, foame etc.) a lăsat urme, inainte de a face copilul am ales sa intru in terapie. Am stat in terapie 5 ani. Cand copilul avea vreo 4 ani, terminasem deja “curatenia” ( in mare parte).

Terapia m a ajutat sa nu l bat, sa nu i spun ca e prost, ca nu poate, ca mai bine nu se nastea, ca nu e in stare de nimic si alte lucruri bolnave pe care bietii copii nu au nicio vina sa le auda, si care le modifica personalitatea in moduri dureros de observat.

Cand imi vine valul de nervi si simt sa spun lucruri, stiu de unde vin… stiu cui as vrea, de fapt, sa adresez acea furie, si, evident, stiu cum sa ma dezamorsez. Ura pe care o reversăm asupra copiilor nostri este, de fapt, o ura indreptata inspre o situatie din trecut.

O persoana din trecut, despre care puii nostri nu au habar, daramite sa mai si sufere din aceasta cauza. Sa ne cautam, sa ne vindecam, sa ne reparam, pentru ca altfel perpetuam la nesfarsit dureri si suferinte pe care nimeni nu le merita. Te imbratisez!’

Nadine Voindrouh (Sursa: facebook)