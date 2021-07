Cât de umilită a fost Nadine. Prin ce momente de coșmar a trecut fosta vedetă TV

Nadine a părăsit România în anul 2003 ca să-și urmeze visul, și anume, acela de a deveni o mare actriță. Astfel, actrița a locuit vreme de șapte ani în America și a spus că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.

Deși a vrut să trăiască visul american, Nadine a îndurat umilințe. Nadine are vârsta de 44 de ani și a trecut prin multe episoade dificile. Recent, Nadine a povestit umilințele la care a fost supusă în America. Aceasta a fost nevoită să își găsească loc de muncă, dar domeniile în care activa atunci ca să câștige bani cinstiți nu o ajutau să avanseze în cariera pe care și-o dorea. Ea a mai povestit că a avut și multe vicii din cauza stresului la care a fost supusă, însă de care apoi a reușit să scape, spunând că experiența a maturizat-o foarte mult.

„La 18 ani mi-am luat apartament cu trei camere. Aveam obsesia asta cu casa. Lipsurile din viața mea m-au motivat. Eram o adolescentă agresivă și violentă, săream la bătaie din orice. Eu am fost crescută la casa de copii. După, ne-a luat o mătușă, care apoi s-a răzgândit.

Pe la 6 ani, eu îmi validam prezența prin sânge, bătaie. La 19-20 de ani, beam foarte mult, aveam frigiderul plin de sticle de votcă și de whisky. Am stat o lună de zile închisă în casă, după care mi-am făcut bagajele și am plecat în America.

Aveam 22 de ani și făceam curățenie în casele oamenilor. Am spălat chiloții altei femei. În America, am făcut lucruri simple timp de 7 ani. Am fost și la școala de actorie 5 ani ca să-mi dau, de fapt, seama că nu vreau să fac asta”, spunea Nadine în cadrul unei emisiuni TV.