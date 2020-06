Nadia Comăneci, în doliu. ”Suntem întristați, șocați, devastați!”

Nadia Comăneci poartă doliu! Cunoscuta gimnastă a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Ce om drag a plecat din viața sportivei și cum și-a luat adio?

Nadia Comâneci și-a luat adio de la primul gimnast american ce a devenit campion mondial. Kurt Thomas a încetat recent din viață, iar mesajul postat de soția acestuia a fost de-a dreptul cuprinzător. Regretatul sportiv a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale și a fost un idol pentru generațiile de spotivi care au urmat. Thomas a suferit un accident vascular pe data de 24 mai, iar de atunci starea sa de sănătate s-a degradat continuu, conform AP.

„Mi-am pierdut universal, pe cel mai bun prieten si suflet pereche timp de 24 de ani. Kurt si-a trait viata la maxim si voi fi mereu onorata ca ii sunt sotie”, au fost mărturia dureroasă a soției sale, Beckie. Nadia s-a numărat și ea printre persoanele care au transmis ondoleanțe familiei. „Cu totii, noi cei din familia gimnasticii, suntem intristati, socati si devastati de trecerea in nefiinta a lui Kurt Thomas. Multa dragoste familiei tale. RIP Kurt Thomas”.

All of us in the gymnastics family are sadden ,shocked and devastated by the passing of our own

Love to the family ❤️🙏

RIP Kurt Thomas pic.twitter.com/muhQ8MUJJc

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) June 6, 2020