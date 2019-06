Muzeul Antipa, sabotat de Guvernul PSD: cum au decis să ”fure” din terenul muzeului

Dacă PSD-ALDE își îndeplinește planul referitor la Muzeul Antipa, cel mai reprezentativ muzeul al țării ar putea rămâne fără 45% din teren. Cel mai probabil, cineva s-a gândit că e spațiul perfect pentru un bloc în centrul Capitalei.

În ultimele luni, mai mulți oficiali de la Guvern și de la primărie au pus presiune pe oficialii Muzeului Antipa pentru a ceda o parte din teren. Au fost făcute până și demersurile pentru dezlipirea terenului pe care se află muzeul împreună cu parcul din împrejurimi. Din cauza situației din ce în ce mai grave, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa a înaintat un răspuns pe marginea acestui subiect către Ministerul Culturii. În documentul public, directorul muzeului își manifestă opoziția față de ideea înstrăinării a 45% din suprafața liberă de construcții a instituției.

Răspunsul a venit după ce insituția a primit o solicitare oficială din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Conform Agerpres, autoritatea finanțatoare a instituției, ministerul, a venit cu o solicitare de a răspunde unei adrese venite dinspre Secretariatul General al Guvernului privind cedarea a nu mai puțin de 5300 de metri pătrați din parcul muzeului. Dacă nu era evident, acolo se dorește realizarea unei alte construcții.

„De asemenea, anterior primirii acestei adrese, managerul Muzeului, Luis Ovidiu Popa, a fost invitat la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a semna un plan de dezlipire a terenului pe care Muzeul „Antipa” îl are în administrare, dezlipire pe care nu a solicitat-o, despre care nu fusese informat şi pe care nu o doreşte. Muzeul îşi manifestă regretul pentru această situaţie de confuzie, de care nu se face vinovat, şi îşi reafirmă intenţia păstrării integrităţii parcului istoric”, precizează sursa citată.

Directorul insistuției are mai multe argumente care îndreptățesc refuzul cererii, dar este puțin probabil să conteze pentru prea mult timp. Lista include calitatea de monument istoric a muzeului, în integralitatea sa, apartenenţa la o zonă construită protejată; importanţa spaţiului verde din incinta instituţiei, nevoia de spaţiu pentru activităţile muzeului. În plus, „datorită dezvoltării patrimoniului şi diversificării activităţilor din ultimii 100 de ani, muzeul are nevoie de suplimentarea depozitelor pentru colecţiile în continuă creştere, de un spaţiu adecvat pentru organizarea de expoziţii temporare de anvergură, dar şi de spaţii noi de expunere”, se arată în același comunicat.

Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa este unul dintre cele mai mari, dar și cele mai viztate muzee din România. Aproximativ 311.000 de persoane i-au călcat pragul în 2018, iar instituția găzduiește un patrimoniu de aproximativ 2 milioane de exemplare.