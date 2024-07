Mutarea anului în televiziune. A trădat Antena 1 pentru Realitatea Plus

După demisia lui Călin Cociş, un alt nume a intrat în familia Realitatea Plus. Jurnalistul a plecat de la Antena 1 și se alătură postului de televiziune începând de sâmbătă (6 iulie), când va prezenta jurnalele de la orele 16.00, 18.00 şi 20.00.

Alin Stan este noua vedetă Realitatea Plus. În ultimii patru ani, jurnalistul a fost reporter la Observatorul Antena 1 şi a acoperit tot ce ţine de economic, plus partea de transporturi (aviaţie).

„Am ales să plec după aproape patr ani din Antena 1 (Observator). Acolo a fost locul unde am crescut, însă vrem tot timpul să facem şi altceva, să trecem la pasul următor. Am semnat cu Realitatea Plus pentru postul de prezentator, segmentul de ştiri. Este o echipă minunată cu oameni frumoşi. Mulţi m-au întrebat de ce am renunţat la Antena. Când simţi că ai nevoie de o schimbate în viaţa ta, trebuie să o faci”, a declarat Alin Stan pentru Pagina de Media.