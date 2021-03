Musty, dezvăluiri din culisele Survivor România. Cine face strategiile în Republica Dominicană

Musty, în vârstă de 39 de ani, este fratele cântărețului Kamara. Acesta nu regretă nicio secundă eliminarea lui de la Survivor România. Amintim că Războinicul a părăsit competiția în data de 14 martie, după ce a fost votat de Albert Oprea, care era preferatul publicului, și a fost propus spre eliminare pe criterii sportive. De altfel, Musty a început să nu mai savureze competiția, din momentul în care s-a accidentat la picior.

De menționat este că fostul Răboinic nu mai dormea nopțile din cauza durerilor. După ce s-a întors acasă, la familie, Musty a spus într-un interviu pentru Click cine anume face strategiile la Survivor România, dar și ce concurent și-ar dori să câștige trofeul.

Musty a spus că se aștepta ca el să fie eliminat din concurs.

”Nu m-am simţit trădat de absolut nimeni. M-am simţit susţinut de mare parte din echipă, alţii erau de părere că, sportiv, nu dădeam randamentul maxim şi sunt de acord cu ei, pentru că eram accidentat. Pe anumite trasee nu eram precis la capitolul îndemânare. Albert m-a nominalizat pentru că, probabil, eram la finalul listei lui, mă aşteptam. Nu l-am îmbrăţisat pentru că între noi era o răceală de ambele părţi şi nu am dorit să forţez lucrurile”, a mai spus Musty.

”Da, mă aşteptam, simţeam că este momentul să ies din joc. Sunt foarte împăcat cu eliminarea, era momentul potrivit, eram accidentat la genunchi, umăr, nu eram bine cu stomacul”, a spus Musty pentru sursa citată. În plus, acesta a spus că nu s-a simțit deloc trădat.

Care este însă maestru în strategii la Survivor România 2021? Musty și-a spus părerea.

Ce a învățat însă Musty de la această competiție dură? Ei bine, el spune că Survivor România 2021 i-a dat un ”restart la viață”.

”Am trăit o viață complicată, grea. Acest show m-a readus cu picioarele pe pământ, mi-a dat un restart la viață. De aceea am și mers la Survivor România. Eu, de la 20 de ani până astăzi, am fost într-un algoritm de viață complicat și aveam nevoie de această experiență. Acum pot să îmi reiau viața cât de bine pot, de la zero. Vreau să fiu mai mult alături de copiii mei, de mine, să mă dedic proiectelor mele”, a spus Musty.