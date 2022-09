Mustul îţi poate pune viaţa în pericol dacă îl depozitezi în aceste spaţii. Avertismentul specialiştilor pentru români

Mustul, băutura delicioasă a toamnei, îți poate pune viața în mare pericol, dacă nu este depozitat în mod corespunzător. Specialiștii au dat avertismente în acest sens. Iată ce trebuie să știi!

Mustul îţi poate pune viaţa în pericol dacă îl depozitezi în aceste spaţii

Mustul este băutura preferată a toamnei. El are multe proprietăți pentru sistemul imunitar, fiind recomandat să consumi un pahar de must după masă, întrucât băutura este săracă în alcool și bogată în probiotice.

Însă specialiștii avertizează în privința depozitării acestei licori din struguri. Astfel, dacă mustul este lăsat la fermentat într-un spațiu închis, este interzis să pătrunzi în încăpere fără o aerisi înainte. Specialiștii au atras atenția că numai câteva minute de inhalare a dioxidului de carbon pot să fie fatale.

Prin urmare, atunci mustul fermentează, oamenii sunt sfătuiți să verifice nivelul oxigenului din încăperea în care intră, chiar și cu ajutorul unei lumânări aprinse, care se va stinge dacă nu există suficient oxigen.

„Procesul de fermentare trebuie să se realizeze în spaţii deschise sau bine aerisite. Dacă fermentarea se produce totuși într-un spațiu închis, este interzisă intrarea fără o aerisire în prealabil. Mai concret, deschizi ușa să intre aer de afară și aștepți minim jumătate de oră până vei intra!”, a spus specialiștii de la IGSU.

De asemenea, și medicii au indicat faptul că gravitatea acestui tip de intoxicaţie este dependentă atât de organism, precum şi de durata sau intensitatea expunerii.

Aspectele clinice pot să varieze de la simple amețeli, cefalee, greţuri, vărsături până la sincopă, care este asociată sau nu tulburărilor cardiace sau respiratorii. De asemenea, cazurile severe pot merge până la comă şi deces, și nu puține au fost situațiile care acestea s-au înregistrat în fiecare toamnă.

Beneficiile mustului

Mustul are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta ameliorează problemele digestive, precum constipația. Este benefic și pentru sănătatea cardiacă, prin stimularea producției de oxid nitric, ce asigură flexibilitatea vaselor de sânge și menține tensiunea arterială în parametri normali.

Mustul poate ameliora și durerile de cap, astfel că cei care au probleme cu cefaleea pot introduce mustul în dieta zilnică și vor putea vedea rapid efectele pozitive.

De asemenea, consumul de must stimulează metabolismul, accelerând arderea grăsimilor. Mustul poate să reducă și apetitul, astfel că poate ajuta în situația ajustării aportului de alimente.

Cu toate acestea, se recomandă atenție la cantitatea de must consumată, întrucât mustul conține zahăr și are și un aport caloric crescut. Un pahar de must de 250 ml conține în jur de 200 -250 de Kcal. Astfel că trebuie să te limitezi la un pahar între mese sau după cina servită mai devreme.