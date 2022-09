Cum faci must ca la bunica acasă. Secretul ca să obții gustul de altădată

Cum faci must ca la bunica acasă. Este toamnă și strugurii sau copt și sunt gata de cules. Gospodinele sunt pregătite să îi culeagă și să facă băutura așteptată în acest sezon, și anume deliciosul must. Această băutură iubită de foarte multe persoane, ne duce cu gândul la bunici, la gustul copilăriei și la mustul pe care îl făceau aceștia. În rândurile de mai jos vei învăța cum faci must ca la bunica acasă.

Cum faci must ca la bunica acasă

Mulți dintre noi am crescut la bunici și astăzi ne punem întrebarea cum faci must ca la bunica acasă. În sezonul de toamnă este specifică această băutură, care este sănătoasă, delicioasă și foarte ușor de preparat. Pentru ca mustul să iasă ca la carte, există câteva secrete. Iată care sunt unele dintre acestea.

Cel mai important lucru este ca strugurii din care vrei să faci must, să fie foarte bine copți. și sănătoși. Ei trebuie zdrobiți atunci când sunt proaspăt culeși. Nu contează soiul de struguri pe care îl ai, deoarece se poate face must din aproape orice soi.

Must ca la bunica acasă

Înainte de a trece la a face must trebuie să pregătești anumite lucruri. Printre acestea se numără zdrobitoarea cu care vei zdrobi strugurii. Dacă nu dispui de acest dispozitiv, strugurii pot fi zdrobiți și cu mâna. Te poți folosi de un tifon, așezat în câteva straturi, pentru a scoate toată zeama din struguri. Trebuie să ai pregătită o cadă din lemn în care vei zdrobi strugurii. Pe lângă acestea mai este nevoie de coșuri din nuiele în cazul în care ai o cantitate mai mare de struguri.

O să mai ai nevoie de masă pe care să răstorni strugurii culeși, deoarece înainte de a trece la zdrobit, trebuie să alegi cu grija boabele de pe struguri și să îndepărtezi cu foarte mare grijă toate codițele.

Rețetă de must fiert

Persoanele care se întreabă cum faci must ca la bunica acasă trebuie să știe că zeama stoarsă de la struguri se fierbe cu zahăr, într-un vas emailat. Acesta se adaugă în funcție de soiul de struguri din care se face must, precum și de gusturile fiecăruia. Procedeul de fierbere va avea loc timp de 60 de minute, timp în care se va mesteca continuu în oală. Între timp se va înlătura spuma care se formează deasupra în timpul fierberii.

După ce a fiert mustul se lasă la răcit. Când se răcește se toarnă în sticle sterilizate. Sticlele în care se pune mustul se vor închide etanș. În caz că va intra aerul pe sub capac, mustul va începe să fermenteze, în contact cu acesta. Sticlele umplute se vor depozita în locuri răcoroase și ferite de lumina soarelui, cum ar fi beciurile.

Rețetă de must fără fierbere

Se poate face must și fără fierbere. După ce se storc strugurii se lasă într-un vas, pentru câteva ore, în funcție de tipul de struguri. După ce s-a limpezit, mustul se strecoară și se toarnă în sticle sterilizate.

Sticlele se vor pune deoparte timp de 2-3 zile pentru a se limpezi mustul. Depunerile vor rămâne pe fund. Pentru a încetini fermentare, mustul se va depozita în frigider. Unele gospodine mai adaugă 1 aspirină la un litru de must, pentru conservare.