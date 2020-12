Mușchi de vită cu legume. Care este rețeta secretă a lui Chef Sorin Bontea

Rețeta perfectă pentru vineri seara – mușchi de vită cu legume. Care este modul de preparare al celebrului chef Sorin Bontea? Ai mai jos ingredientele, cantitățile și secretul care sigur te va ajuta să le oferi celor dragi o cină spectaculoasă.

Rețeta lui Sorin Bontea pentru mușchi de vită cu legume

Chef Sorin Bontea vine cu o rețetă numai bună de făcut la final de săptămână, când toată lumea se adună la masă. Bucătarul a dezvăluit modul de preparare pe care care îl are atunci când vine vorba de un preparat des consumat în restaurante, dar și pe care l-a jurizat de sute de ori de-a lungul carierei. Rețeta e una simplă, practică, iar ingredientul secret a uimit toți bucătarii. Mai exact, pentru carnea marinată se folosesc simple condimente, după gust, dar și surpriza sa – Alexandrion. Carnea prinde astfel o aromă incredibilă, fapt pentru care de fiecare dată când a gătit acest fel a fost întrebat ce folosește mai exact.

”Weekend-ul ăsta vă propun o altă rețetă rapidă, pe care eu o gătesc deseori pentru familie sau musafiri. Mușchi de vită cu legume trase la tigaie. Secretul acestei rețete constă în faptul că înainte de a-l pune în tigaie, marinez vita folosind Alexandrion 5* și câteva mirodenii. O să vedeți ce aromă prinde carnea. De multe ori am fost întrebat ce ingrediente folosesc de are gustul ăsta. V-am zis secretul 😉 Spor la gătit!”, a scris Chef Sorin Bontea pe pagina personală de facebook. Acesta e unul din cei mai iubiți bucătari de la noi, iar deși are o comunitate aparte pe rețelele de socializare, fanii îl adoră în special în compania celorlalți doi prieteni ai săi – Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

