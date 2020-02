Mulți se așteptau la asta. Mario Fresh a luat decizia finală după Asia Express. “Am pus punct”

În cadrul show-ului Asia Express, pe lângă vedetele deja cunoscute și despre care s-a tot scris, au participat și Mario Fresh și Alex Velea. Cei doi, din păcate, nu au rezistat presiunii concursului și au fost printre cei care au fost, inevitabil eliminați și trimiși acasă.

Cei de la okmagazine au reușit, în exclusivitate să îi i-a un interviu tânărului Mario Fresh, interviu în care acesta a vorbit despre experiența sa în această competiție, care, trebuie să recunoaștem, nu este una ușoară. Au fost câteva săptămâni bune în care Mario Fresh şi Alex Velea au participat la aventura din Filipine alături de alte opt echipe curajoase.

Cei doi au pornit pe Drumul Comorilor de la Asia Express, dar habar nu aveau ce îi aşteaptă iar acum, după această experienţă, Mario le-a declarat celor de la okmagazine că nu ar mai repeta experiența și că i s-a părut foarte grea misiunea.

”Totul a fost extrem de greu în ASIA Express, dorul de familie, dorul de casă, dorul de luxul de acasă, dorul de confort. Chiar dacă Alexia stă în Londra şi eu aici, nu eram aşa obişnuit cu plecările astea lungi, deoarece ne vedeam foarte des pe Face Time şi oricum mai ajungeam unul pe la celălalt mult mai des. Stăteam acolo fără telefon, fără să ştiu ce face şi a fost cam greu. Experienţa asta nu prea m-a schimbat. Am văzut nişte locuri noi şi am fost pus în nişte situaţii noi, am ştiu, împreună cu Alex, să le luăm ca atare şi să nu ne lăsăm influenţaţi, să trecem prin ele ca nişte bărbaţi adevăraţi: Au fost nişte situaţii extrem de grele, dar au trecut, m-am întors acasă liniştit şi am mâncat mult tare (râde).

Nu mai plec niciodată într-o astfel de experienţă. Am pus punct. A fost mai dur decât mă aşteptam, mult mai dur. Am avut un an plin de foc. Am avut multe experienţe neplăcute. Totul e neplăcut acolo, n-are ce să-ţi placă. Te duci că vrei să încerci treaba asta, să îţi depăşeşti limitele. E ceva ciudat, nu ştiu cum să o descriu. M-a şocat stilul de viaţă al oamenilor. Chiar dacă sunt extrem de săraci, sunt foarte darnici şi omenoşi. Tot ce aveau ei, chiar dacă dormeau într-o grotă, împărţeau totul cu noi.”, a spus Mario Fresh la avanpremiera Miami Bici.