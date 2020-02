Primele două echipe eliminate de la Asia Express. Ce se va întâmpla la Antena 1

Emisiunea Asia Express este difuzată pe micile ecrane în România începând cu luna februarie. Anunțul a fost făcut pe contul oficial de Instagram, iar fanii sunt nerăbdători să își vadă favoriții porniți în aventura din sezonul 3.

Cei de la Click au aflat care sunt primele două echipe eliminate din această nouă ediție de Asia Express. Cântăreața Nico și fiica sa, Alexandra Matei, și-au limitele la ”Asia Express” sezonul 3, de la Antena 1. Până acum, cele două au fost încurcate numai de lăsarea nopții, când erau nevoite să își caute cazare. Cea care a dorit să participe la show a fost fiica artistei, care a mai avut o experiență televizată de acest gen, în ”Supraviețuitorul”, emisiune în care s-a simțit atât de bine, încât a dansat provocator în fața colegilor săi. Din păcate pentru cele două, ele sunt cea de a doua echipă eliminată din competiție, conform celor de la Click, prima fiind deja știută, este vorba de echipa lui Alex Velea și Mario Fresh.

“E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele, pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. «Asia Express» înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul. Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final.

Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta e greu să ieși din confortul cu care ești obișnuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă, a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici”, au mai adăugat cele două.