Mugur Mihăescu, reacție violentă după noile restricții. Ce a transmis vedeta din România

Mugur Mihăescu este revoltat din cauza noilor restricții care vor fi puse în aplicare în contextul celui de-al treilea val pandemic de coronavirus. Ce a transmis vedeta din România. Ce atac dur face acționarul HoReCa la adresa Guvernului României.

În pandemia de coronavirus, Mugur Mihăescu a fost și este, în continuare, una dintre cele mai vocale prezențe din mass-media. Actorul nu s-a sfiit nicio clipă în a-și exprima punctul de vedere față de restricțiile din pandemie, pe care le consideră exagerate.

Unde mai pui că faimosul Garcea este și acționar HoReCa, sector aflat în pericol de închidere, iar atunci când a auzit noile reguli care vor fi puse în aplicare de către autorități, în contextul valului al treilea de pandemie, Mugur Mihăescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa oficialilor.

„Reprezentanţii din industria HoReCa se plâng că autoritățile joacă alba-neagra cu restaurantele şi spun că sunt aceleaşi restricţii cu care România se confruntă de un an de zile. Şi după aceleaşi restricţii, avem tot 1.000 de oameni la ATI. Indiferent că am fost închişi, deschişi, tot 1.000 de oameni la ATI am avut, indiferent de cât de deschişi sau închişi am fost noi.

Atâta timp cât oamenii circulă și mijloacele de transport iar mall-urile sunt arhipline și supermarketurile sunt arhipline, când se închide ceva, aceleași restricții, închidem HoReCa. Asta nu am înțeles-o niciodată.”, a declarat Mugur Mihăescu la Antena 3.