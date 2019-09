Motivul uluitor pentru care Irina Rimes a divorțat în secret. De ce s-a despărțit de fostul soț jurata de la PRO TV

Irina Rimes se bucură de succes, are concerte în toată țara și este jurat în cadrul emisiunii Vocea României, de la Pro TV. În urmă cu doar câțiva ani a trecut însă printr-o mare dramă. Artista a divorțat în anul 2017, după ce a aflat că soțul ei o înșală cu o femeie pe care a lăsat-o însărcinată.

Motivul pentru care Irina Rimes a divorțat în secret

Femeia cu care fostul soț al Irinei Rimes a înșelat-o pe artisă a rămas însărcinată, dar a pierdut sarcina. Ulterior, a rămas însărcinată cu gemeni, însă doar unul a supraviețuit la naștere. Femeia a acceptat să vorbească despre ce s-a întâmplăt în trecut și a dezvăluit că și Irina Rimes ar fi rămas însărcinată și ar fi făcut întrerupere de sarcină.

„Ne-am cunoscut pe Facebook, am comunicat pe Messenger un timp, după care am trecut pe Whatsapp și deja, în scurt timp am trecut chiar pe viu, ne-am văzut. (…) Relaţia noastră a fost mai mult, să zic aşa…o relaţie la distanţă, dar distanţa nu îţi oferă capacitatea de a înţelege ce persoane se ascund dincolo de cortină şi lucrurile pe care mi le spunea el, nu întotdeauna erau veridice. Au fost foarte multe lucruri false, foarte multe minciuni. Pe el nu l-a interesant sarcina sub nicio formă”, a declarat femeia la un post de televiziune.

După ce a aflat de relația extraconjugală a bărbatului, Irina Rimes a divorțat, a trecut prin depresie, dar a reușit să depășească momentele grele și și-a refăcut viața alături de Killa Fonic.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, a spus artista.